Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Flydubai отменила рейс из Дубая в Волгоград

28.02.2026 16:11
28.02.2026 16:11


Соответствующая информация появилась на электронном табло аэропорта в Дубае. Согласно информации, борт должен был вылететь из ОАЭ 28 февраля в 18-25 ч, прибыть в Волгоград в 22-20 ч. А ближе к полуночи вывезти очередную группу туристов из города-героя в Дубай. Однако в волгоградском аэропорту никаких изменений на электронном табло пока не произошло.

Отмена авиарейса была ожидаемой. Ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства над ОАЭ в связи с атакой США и Израиля на Иран. Взрывы были слышны в Абу-Даби, сообщалось о работе ПВО. Утром 28 февраля в Росавиации заявляли о прокладке других маршрутов в обход горячих точек, однако затем стало известно, что авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Полеты в Израиль и Иран также приостановлены.

Волгоградка, проживающая в Дубае, рассказала ранее V102.RU об обстановке в городе.

28.02.2026 17:07
28.02.2026 17:07
28.02.2026 16:11
28.02.2026 16:11
28.02.2026 15:41
28.02.2026 15:41
28.02.2026 14:39
28.02.2026 14:39
28.02.2026 13:57
28.02.2026 13:57
28.02.2026 12:39
28.02.2026 12:39
28.02.2026 12:25
28.02.2026 12:25
28.02.2026 11:55
28.02.2026 11:55
28.02.2026 11:19
28.02.2026 11:19
28.02.2026 11:08
28.02.2026 11:08
28.02.2026 08:51
28.02.2026 08:51
28.02.2026 08:27
28.02.2026 08:27
28.02.2026 07:48
28.02.2026 07:48
28.02.2026 07:32
28.02.2026 07:32
27.02.2026 20:35
27.02.2026 20:35
17:07
17:07
По примеру Волгограда: в Волжском назвали места и тарифы платных парковок
16:11
16:11
Flydubai отменила рейс из Дубая в Волгоград
15:41
15:41
Четыре крупные турбазы продают в Волгоградской области
14:57
14:57
«Динамо‑Синара‑2» укрепляет позиции
14:39
14:39
Военный из Камышина Роман Слета погиб на СВО
13:57
13:57
«Иранцы побежали в банкоматы»: волгоградка рассказала об обстановке в Дубае после атак США на Иран
12:25
12:25
Весеннее тепло ворвется в Волгоградскую область 1 марта
11:55
11:55
Парад планет увидят волгоградцы вечером 28 февраля
11:19
11:19
«С декабря без воды и тепла»: в «плачущем» общежитии в Волгограде выживают 4 семьи с детьми
11:08
11:08
OMODA: тепло, контроль и порядок в зимнем городе
10:25
10:25
В ПНИ под Волгоградом произошла вспышка пневмонии
10:13
10:13
В центре Волгограда грузовая ГАЗель сбила 17-летнюю девушку
08:51
08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифы
08:27
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре Волгограда
07:48
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМС
07:32
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром Захаровым
06:23
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%
05:51
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливо
21:14
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25
20:35
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской области
20:01
20:01
Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефоне
19:30
19:30
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление
18:52
18:52
Волгоградские оперативники в Анапе задержали пособника телефонных аферистов
18:23
18:23
В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовый
18:03
18:03
Начало положено? В Волгограде заложат основу для межвузовского кампуса мирового уровня
17:53
17:53
ПСБ первым в России запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП
16:52
16:52
Волгоградцы готовятся к блокировке Telegram в апреле
16:41
16:41
Процесс по делу об убийстве судьи Ветлугина стартовал в Волгограде в режиме сверхтайны
16:21
16:21
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт»
15:32
15:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 марта
 