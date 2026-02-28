Flydubai отменила рейс из Дубая в Волгоград





Соответствующая информация появилась на электронном табло аэропорта в Дубае. Согласно информации, борт должен был вылететь из ОАЭ 28 февраля в 18-25 ч, прибыть в Волгоград в 22-20 ч. А ближе к полуночи вывезти очередную группу туристов из города-героя в Дубай. Однако в волгоградском аэропорту никаких изменений на электронном табло пока не произошло.

Отмена авиарейса была ожидаемой. Ранее сообщалось о закрытии воздушного пространства над ОАЭ в связи с атакой США и Израиля на Иран. Взрывы были слышны в Абу-Даби, сообщалось о работе ПВО. Утром 28 февраля в Росавиации заявляли о прокладке других маршрутов в обход горячих точек, однако затем стало известно, что авиационные власти Бахрейна, Ирака, Катара и Кувейта приняли решение закрыть воздушное пространство своих стран для обеспечения безопасности полетов. Полеты в Израиль и Иран также приостановлены.



Волгоградка, проживающая в Дубае, рассказала ранее V102.RU об обстановке в городе.



