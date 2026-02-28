



В общежитии по адресу улица Брасовская, 9 в Тракторозаводском районе Волгограда четыре семьи с декабря прошлого года выживают без воды и отопления. Как рассказала ИА «Высота 102» одна из жительниц общежития Анастасия, после произошедшего перед Новым годом потопа все, кому было куда идти, покинули место своего проживания. Но не у всех была такая возможность.

- В декабре у нас массово прорвало трубы. Текло отовсюду – в квартирах, в коридорах, на чердаке. Тогда у нас была УК «Волжский край», они ничего не стали делать. Жители сами перекрыли трубы. После этого все, кто жил на первом этаже, уехали. Да и как жить без воды и отопления? – делится женщина.



По ее словам, в настоящее время в непригодном для жизни общежитии остается четыре семьи с детьми.



- Нам просто некуда переезжать. Живем, как на электрическом поле. От стен бьет током. Воду покупаем в магазине, включаем электрообогреватели, так и выживаем, - продолжает Анастасия.



После нового года УК «Волжский край» отказалась от неликвидного общежития, утверждает женщина.



- В районной администрации нам сказали, что никакой УК у нас сейчас нет. И посоветовали уезжать отсюда. Но куда уезжать? В феврале мы написали заявления на маневренный фонд, но их еще рассматривают. Неофициально нам говорят, что с нашим общежитием уже ничего нельзя сделать – только снести. Только тут еще люди живут, - констатирует волгоградка.



Анастасия добавила, что дом №9 по улице Брасовская несколько раз признавали аварийным, а потом аннулировали эти решения. Последний раз такой статус был присвоен общежитию в 2022 году.



- У нас на руках есть документ, которым предусматривается изъятие земельного участка под общежитием. Но никаких сроков переселения нам даже не называют, - продолжает собеседник.



Между тем, фасад общежития выглядит ужасающе – он покрыт ледяной коркой. Анастасия утверждает, что, несмотря на то, что вода уже здесь давно перекрыта, она откуда-то периодически появляется. И тогда аварийный дом начинает «плакать».



Редакция ИА «Высота 102» обратилась в администрацию Волгограда с просьбой прокомментировать ситуацию с общежитием – поиском новой УК и расселением жильцов в маневренный фонд.



Фото читательницы V102.RU

