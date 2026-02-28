В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром Захаровым





В Новоаннинском районе Волгоградской области 3 марта пройдет прощание с погибшим в ходе специальной военное операции Александром Захаровым с позывным «Матрос».

Александр Захаров 7 октября 2024 года подписал контракт с Минобороной РФ. В конце марта 2025 года боец пропал без вести. Лишь 26 февраля военнослужащий был признан погибшим. У него остались мать, отец, сын, сестра и племянники.

Прощание состоится с 9 до 10:30 ч. по адресу: ул. Леваневского, 78. Похороны пройдут на Берёзовском кладбище.

Фото: Новоаннинский сегодня / t.me