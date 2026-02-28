



С завтрашнего дня, 1 марта, в России вступают в действие новые правила и законы, а также новые тарифы. Смотрим, что изменится в жизни волгоградцев с наступлением первого весеннего месяца вместе с «Парламентской газетой».

Оплата ЖКУ



Крайняя дата внесения платежей за жилищно-­коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца. Предполагается, что новые правила позволят россиянам избежать просрочек и начисления пеней.



Также закон предусматривает перенос срока предоставления платежных документов на плату за жилое помещение и коммунальные услуги с 1-го на 5-е число месяца.



Цены на письма



С 1 марта «Почта России» вводит новые тарифы на пересылку писем. Так, стоимость простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм - 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм - 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм - 155 рублей.



Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан, действующие льготы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.



Вывески на русском



Вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах нужно будет размещать на русском языке. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском. Такие сообщения должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению, а также иметь одинаковые цвета, типы и размеры шрифта. На фирменные названия и товарные знаки данные положения не распространятся.



Традиционные ценности и кино



В выдаче прокатного удостоверения смогут отказать фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-­нравственные ценности.

Владельцы аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, будут обязаны не допускать распространения фильмов с материалами, направленными против наших ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше ста тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.



Объекты культурного наследия



В России упростят порядок содержания объектов культурного наследия. Сейчас, даже чтобы просто подкрасить фасад или починить крышу, нужно проходить долгий и сложный процесс согласований. Предложенные нормы помогут убрать эту бюрократическую проблему для мелких текущих и неотложных ремонтов, которые не затрагивают важные исторические элементы зданий и объектов.



Иномарки и такси

В России начнут действовать новые требования для включения автомобиля в реестр такси. Машина должна соответствовать одному из условий: совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которое установлено Правительством РФ для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 ­года по 1 марта 2025 ­года. Эти требования не будут распространяться на автомобили, которые были внесены в реестр такси до 1 марта 2026 года. С 1 января 2033 ­года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси будет количество набранных баллов локализации.



Пенсии для 80-летних

Пенсии волгоградцев будут проиндексированы с 1 марта. Это коснется категории пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. У жителей региона, которые преодолели этот возрастной рубеж, фиксированная часть пенсии удваивается. После индексации на 7,6% в январе размер выплат составит 19 169,38.

