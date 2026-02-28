Главное

Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановление Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют

Актуально

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифы

Общество 28.02.2026 08:51
0
28.02.2026 08:51


С завтрашнего дня, 1 марта, в России вступают в действие новые правила и законы, а также новые тарифы. Смотрим, что изменится в жизни волгоградцев с наступлением первого весеннего месяца вместе с «Парламентской газетой».

Оплата ЖКУ

Крайняя дата внесения платежей за жилищно-­коммунальные услуги будет перенесена на пять дней — с 10-го на 15-е число месяца. Предполагается, что новые правила позволят россиянам избежать просрочек и начисления пеней.

Также закон предусматривает перенос срока предоставления платежных документов на плату за жилое помещение и коммунальные услуги с 1-го на 5-е число месяца.

Цены на письма

С 1 марта «Почта России» вводит новые тарифы на пересылку писем. Так, стоимость простого письма весом до 20 грамм составит 48 рублей, заказного письма весом до 20 грамм - 97 рублей, письма с объявленной ценностью до 20 грамм - 215 рублей. Новый тариф на пересылку простой бандероли весом до 100 грамм составит 100 рублей, заказной бандероли весом до 100 грамм - 155 рублей.

Повышение тарифов не коснется социально незащищенных категорий граждан, действующие льготы в полном объеме сохраняются для пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и малоимущих граждан.

Вывески на русском

Вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах нужно будет размещать на русском языке. Допускается сообщение информации на иностранном языке, однако она обязательно должна быть продублирована на русском. Такие сообщения должны быть идентичными по содержанию, равнозначными по размещению, а также иметь одинаковые цвета, типы и размеры шрифта. На фирменные названия и товарные знаки данные положения не распространятся.

Традиционные ценности и кино

В выдаче прокатного удостоверения смогут отказать фильмам, дискредитирующим российские традиционные духовно-­нравственные ценности.
Владельцы аудиовизуальных сервисов, то есть онлайн-­кинотеатров и стриминговых платформ, будут обязаны не допускать распространения фильмов с материалами, направленными против наших ценностей. Ограничения коснутся сайтов, которые ежедневно посещают больше ста тысяч пользователей и доступ к которым осуществляется за отдельную плату или при условии просмотра рекламы.

Объекты культурного наследия

В России упростят порядок содержания объектов культурного наследия. Сейчас, даже чтобы просто подкрасить фасад или починить крышу, нужно проходить долгий и сложный процесс согласований. Предложенные нормы помогут убрать эту бюрократическую проблему для мелких текущих и неотложных ремонтов, которые не затрагивают важные исторические элементы зданий и объектов.

Иномарки и такси

В России начнут действовать новые требования для включения автомобиля в реестр такси. Машина должна соответствовать одному из условий: совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, которое установлено Правительством РФ для госзакупок; автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 ­года по 1 марта 2025 ­года. Эти требования не будут распространяться на автомобили, которые были внесены в реестр такси до 1 марта 2026 года. С 1 января 2033 ­года единственным критерием для внесения автомобиля в реестр такси будет количество набранных баллов локализации.

Пенсии для 80-летних

Пенсии волгоградцев будут проиндексированы с 1 марта. Это коснется категории пенсионеров, которым исполнилось 80 лет. У жителей региона, которые преодолели этот возрастной рубеж, фиксированная часть пенсии удваивается. После индексации на 7,6% в январе  размер выплат составит 19 169,38.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.02.2026 08:51
Общество 28.02.2026 08:51
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 08:27
Общество 28.02.2026 08:27
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 07:48
Общество 28.02.2026 07:48
Комментарии

0
Далее
Общество
28.02.2026 07:32
Общество 28.02.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 20:35
Общество 27.02.2026 20:35
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 20:01
Общество 27.02.2026 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 18:23
Общество 27.02.2026 18:23
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 18:03
Общество 27.02.2026 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 17:04
Общество 27.02.2026 17:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 16:52
Общество 27.02.2026 16:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 15:32
Общество 27.02.2026 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 14:37
Общество 27.02.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 14:11
Общество 27.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 13:55
Общество 27.02.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 12:39
Общество 27.02.2026 12:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

08:51
Что изменится в жизни волгоградцев с 1 марта: смотрим новые законы, правила и тарифыСмотреть фотографии
08:27
Две недели страха: гигантские сосули выросли на доме в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
07:48
Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМССмотреть фотографии
07:32
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО Александром ЗахаровымСмотреть фотографии
06:23
Огурцы в Волгоградской области подешевели на 11,5%Смотреть фотографии
05:51
Перед посевной в Волгоградской области подорожало дизтопливоСмотреть фотографии
21:14
«Динамо-Синара-2» и «Кубань-2» поделили очки – 25:25Смотреть фотографии
20:35
Волгоградцы передали гумпомощь жителям Курской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:01
Волгоградцам пояснили, какие СМС нельзя хранить на телефонеСмотреть фотографии
19:30
Список запретных для электросамокатов зон расширяют в Волгограде: смотрим постановлениеСмотреть фотографии
18:52
Волгоградские оперативники в Анапе задержали пособника телефонных аферистовСмотреть фотографииCмотреть видео
18:23
В Волгограде заменят бетонный бюст Петра на бронзовыйСмотреть фотографии
18:03
Начало положено? В Волгограде заложат основу для межвузовского кампуса мирового уровняСмотреть фотографии
17:53
ПСБ первым в России запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИПСмотреть фотографии
16:52
Волгоградцы готовятся к блокировке Telegram в апрелеСмотреть фотографии
16:41
Процесс по делу об убийстве судьи Ветлугина стартовал в Волгограде в режиме сверхтайныСмотреть фотографии
16:21
Билайн и «Группа Лента» запустили социальный видеоролик в поддержку «ЛизаАлерт»Смотреть фотографии
15:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 мартаСмотреть фотографии
14:53
Волгоградка Захарова в паре с Селехметьевой проиграла первым сеянымСмотреть фотографии
14:37
«Это не тренд и не элемент культуры»: врач-психиатр – о депрессии и невероятном спросе на антидепрессантыСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде подорожает реклама на щитах и билбордахСмотреть фотографии
14:11
Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в маеСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области переименовали ж/д остановкуСмотреть фотографии
13:04
Волгоградцам с доходами от 2,4 млн рублей напомнили о «подросших» налогахСмотреть фотографии
12:59
«Примчались полиция, МЧС и врачи»: у аэропорта Волгограда лоб в лоб столкнулись два кроссовераСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Волгоградки признались, о каких подарках мечтают на 8 МартаСмотреть фотографии
12:34
«Диагноз выбил у нас почву из-под ног»: Детфонд в Волжском подарил подъемник страдающему ДЦП подросткуСмотреть фотографии
12:21
Почти 121 тыс. волгоградцев проверили на гепатит ССмотреть фотографии
12:19
Андрей Бочаров наметил задачи совместной работы с волгоградскими судьямиСмотреть фотографии
11:58
Новенькие «Лады» вручили пострадавшим на производстве волгоградцамСмотреть фотографии
 