



Жители Волгограда делятся фото страшных сосуль, которые обосновались на крышах и фасадах МКД, угрожая в любой момент сорваться и причинить вред жизни и здоровью людей. Так, жители поселка Аэропорт рассказали, что в УК «Волжский край» пятый день не могут сбить ледяные наросты на краю кровли домов.





Еще более ужасающая картина наблюдается в Центральном районе Волгограда. На улице Невская,2 фасад дома буквально оказался под ледяным панцирем. Жители делятся, что уже две недели живут в страхе и боятся выходить из подъезда.





Между тем, накануне в администрации Волгограда заявили о намерении штрафовать УК и ТСЖ за игнорирование требований очистки кровель МКД от наледи. В мэрии также утверждают, что свыше 90% МКД из 1100, где были выявлены ледяные наросты, уже очищены от них.

