Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМС

Волгоградский регион миновали атаки БПЛА ночью 28 февраля. Спокойно было и в соседних с Волгоградской областью регионах. Тем не менее, украинские беспилотники снова фиксировались на территории России. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
40 БПЛА сбили в Крыму, 22 - в Брянской области, 16 - в Белгородской. Еще 10 беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 4 - в Краснодарском крае, еще 2 БПЛА - в Курской области. 2 аппарата перехвачены в Калужской области и 1 - в Тульской.