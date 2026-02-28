Ночь 28 февраля прошла для волгоградцев без тревожных СМС

Волгоградский регион миновали атаки БПЛА ночью 28 февраля. Спокойно было и в соседних с Волгоградской областью регионах. Тем не менее, украинские беспилотники снова фиксировались на территории России. Всего, по данным Минобороны, силы ПВО перехватили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.