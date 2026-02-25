



В феврале 2026 года World Aquatics обновила правила для международных соревнований по плаванию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на World Aquatics. Основные изменения касаются программы Олимпийских игр, чемпионатов мира, юниоров, а также технических аспектов соревнований.

Важно: данные правила применяются к международным стартам под эгидой World Aquatics.

Юниоры. В феврале 2026 года World Aquatics допустила российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступило в силу с 1 февраля 2026 года и касается спортсменов в возрастных категориях до 20, 18 и 16 лет, в том числе на мировых первенствах. Это решение согласуется с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) от 11 декабря 2025 года, которая призывала международные федерации разрешить юниорам из России и Белоруссии участвовать в индивидуальных и командных турнирах без ограничений, включая использование национальной символики.

Взрослые спортсмены по-прежнему могут выступать только в нейтральном статусе.

Изменения в программе Олимпийских игр:

– К дистанции 50 м вольным стилем добавлены три новые дистанции: 50 м на спине, 50 м брассом и 50 м баттерфляем.

– Заплывы на Олимпиаде теперь должны проводиться с использованием восьми дорожек на всех этапах (предварительных, полуфинальных и финальных). Ранее в предварительных и полуфинальных заплывах допускалось использование десять дорожек.

Изменения в программе чемпионата мира по длинной воде:

– Исключена смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем.

– Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м осталась в программе.

Изменения в программе чемпионата мира по короткой воде:

– Исключены эстафета 4×50 м вольным стилем, и эстафета 4×50 м комплексное плавание.

– Добавлена смешанная эстафета 4×100 м комплексное плавание.

Изменения в программе чемпионата мира среди юниоров:

– Добавлена эстафета 4×100 м комплексное плавание.

Технические изменения:

Дисквалификация за фальстарт. При наличии автоматического судейского оборудования судья просматривает видеозапись для подтверждения дисквалификации за фальстарт. В этом случае подтверждение двух человек (судьи и стартера) не требуется.

Предупредительный сигнал. Теперь он должен подаваться в заплывах на 400 м вольным стилем (свистком или колокольчиком).

Правила поворотов в брассе и баттерфляе. Разрешается поворачиваться любым образом, если тело находится на груди с начала первого гребка после отрыва от стенки (ранее — если тело находится на груди при отрыве от стенки).

Полное погружение на финише. При плавании вольным стилем и баттерфляем спортсмен теперь может полностью погрузиться в воду, как только его голова пересечёт отметку 5 м до финиша.

Замены:

Спортсмен или команда, не прошедшие квалификацию, но показавшие наилучшее время, могут заменить квалифицировавшихся участников, если те не смогут участвовать или откажутся от заплыва.

Мировые рекорды:

Теперь они засчитываются на первых этапах и в смешанных эстафетах.

Эти изменения применяются к международным стартам под эгидой World Aquatics. С обновлениями можно ознакомиться на сайте World Aquatics.

Александр Веселовский

Фото: World Aquatics