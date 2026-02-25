Главное

В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102» В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 Госдума за четыре года приняла 150 законов о поддержке участников СВО
Госдума с 2022 года приняла более 150 законов для поддержки участников спецоперации. Об этом рассказал председатель парламента Вячеслав Володин.  – Вопросы поддержки участников СВО, их родных и близких -...
Федеральные новости
 Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара током
В Ростове-на-Дону вручили награду местному жителю Денсиу Волкову, который спас ребенка после удара током. Как передает Привет-Ростов, мужчина стал обладателем нагрудного знака МЧС России «За заслуги».  Инцидент произошел в...
Спорт

World Aquatics утвердила обновлённые правила международных соревнований по плаванию

Спорт 25.02.2026 09:25
0
25.02.2026 09:25


В феврале 2026 года World Aquatics обновила правила для международных соревнований по плаванию, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на World Aquatics. Основные изменения касаются программы Олимпийских игр, чемпионатов мира, юниоров, а также технических аспектов соревнований. 

Важно: данные правила применяются к международным стартам под эгидой World Aquatics.

Юниоры. В феврале 2026 года World Aquatics допустила российских и белорусских юниоров к международным соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступило в силу с 1 февраля 2026 года и касается спортсменов в возрастных категориях до 20, 18 и 16 лет, в том числе на мировых первенствах. Это решение согласуется с рекомендацией Международного олимпийского комитета (МОК) от 11 декабря 2025 года, которая призывала международные федерации разрешить юниорам из России и Белоруссии участвовать в индивидуальных и командных турнирах без ограничений, включая использование национальной символики.

Взрослые спортсмены по-прежнему могут выступать только в нейтральном статусе.

Изменения в программе Олимпийских игр:

– К дистанции 50 м вольным стилем добавлены три новые дистанции: 50 м на спине, 50 м брассом и 50 м баттерфляем.

– Заплывы на Олимпиаде теперь должны проводиться с использованием восьми дорожек на всех этапах (предварительных, полуфинальных и финальных). Ранее в предварительных и полуфинальных заплывах допускалось использование десять дорожек. 

Изменения в программе чемпионата мира по длинной воде:

– Исключена смешанная эстафета 4×100 м вольным стилем.

– Смешанная комбинированная эстафета 4×100 м осталась в программе. 

Изменения в программе чемпионата мира по короткой воде:

– Исключены эстафета 4×50 м вольным стилем, и эстафета 4×50 м комплексное плавание.

– Добавлена смешанная эстафета 4×100 м комплексное плавание. 

Изменения в программе чемпионата мира среди юниоров:

– Добавлена эстафета 4×100 м комплексное плавание. 

Технические изменения:

Дисквалификация за фальстарт. При наличии автоматического судейского оборудования судья просматривает видеозапись для подтверждения дисквалификации за фальстарт. В этом случае подтверждение двух человек (судьи и стартера) не требуется.

Предупредительный сигнал. Теперь он должен подаваться в заплывах на 400 м вольным стилем (свистком или колокольчиком).

Правила поворотов в брассе и баттерфляе. Разрешается поворачиваться любым образом, если тело находится на груди с начала первого гребка после отрыва от стенки (ранее — если тело находится на груди при отрыве от стенки).

Полное погружение на финише. При плавании вольным стилем и баттерфляем спортсмен теперь может полностью погрузиться в воду, как только его голова пересечёт отметку 5 м до финиша. 

Замены:

Спортсмен или команда, не прошедшие квалификацию, но показавшие наилучшее время, могут заменить квалифицировавшихся участников, если те не смогут участвовать или откажутся от заплыва.

Мировые рекорды:

Теперь они засчитываются на первых этапах и в смешанных эстафетах. 

Эти изменения применяются к международным стартам под эгидой World Aquatics. С обновлениями можно ознакомиться на сайте World Aquatics.

Александр Веселовский

Фото: World Aquatics

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
25.02.2026 09:25
Спорт 25.02.2026 09:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
24.02.2026 20:50
Спорт 24.02.2026 20:50
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 14:54
Спорт 24.02.2026 14:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 12:23
Спорт 24.02.2026 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
24.02.2026 10:05
Спорт 24.02.2026 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 22:02
Спорт 23.02.2026 22:02
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 21:16
Спорт 23.02.2026 21:16
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 14:01
Спорт 23.02.2026 14:01
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
23.02.2026 10:34
Спорт 23.02.2026 10:34
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 20:45
Спорт 22.02.2026 20:45
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 15:06
Спорт 22.02.2026 15:06
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
22.02.2026 10:58
Спорт 22.02.2026 10:58
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 19:54
Спорт 21.02.2026 19:54
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
21.02.2026 12:17
Спорт 21.02.2026 12:17
Комментарии 0

0
Далее
Спорт
20.02.2026 19:05
Спорт 20.02.2026 19:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:32
В Волжском почетным жителям выплатят по 100 тысяч рублейСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде автоледи задавила насмерть женщину на ул. РозовойСмотреть фотографии
11:54
Волгоградцев осудили на длительные сроки за легализацию мигрантовСмотреть фотографии
11:20
В Волгограде признали опасной дамбу под автодорогой в пойме реки ЦарицыСмотреть фотографии
11:20
Лже-сотрудник Минобороны жестко обманул волгоградскую семью на 4,4 млн рублейСмотреть фотографии
11:13
Масленица с ИИ: «Ростелеком» стал партнером городских гуляний в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:47
«Их еще не видели даже в Крыму»: в Волгоградской области к концу необыкновенно холодной зимы встретили редких птицСмотреть фотографии
10:45
В Волгограде снесут построенный в год революции баракСмотреть фотографии
10:35
Ростовчанин вытащил с того света ребенка после удара токомСмотреть фотографии
09:55
«Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводкаСмотреть фотографии
09:49
В Волгоградской области перевыполнили план по поддержке молодых семей жильёмСмотреть фотографии
09:41
В Урюпинске простятся с мобилизованным инженером Сергеем БалалаевымСмотреть фотографии
09:23
В Волгограде готовили блюда из неизвестного мясаСмотреть фотографии
09:18
«Не повесили даже сигнальной ленты»: волгоградцы рассказали о нависшей над головами угрозеСмотреть фотографии
08:52
Под Волгоградом пенсионерку поймали на торговле левым алкоголем и табакомСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцы в январе набрали кредитов на 9,4 млрдСмотреть фотографии
07:42
Минобороны: над регионами России уничтожили 69 беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:29
Не развлечение, а исключительная мера: в Волгоградской области изменят правила сбора грибовСмотреть фотографии
06:48
Волгоградцам разрешат вернуть билеты на задержавшиеся рейсыСмотреть фотографии
06:12
Два уровня погодной опасности сохраняются в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:20
В России предложили запретить взыскивать выплаты ветеранамСмотреть фотографии
20:50
«Динамо-Синара-2» громит соперника – 43:26Смотреть фотографии
20:25
За обледенелую трассу наказали ленивых дорожников в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:50
Овцы и пони из Краснодарского края поселятся в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
19:20
Солнечная интерференция испортит волгоградцам просмотр ТВСмотреть фотографии
18:51
Дело волгоградского расчленителя: суд оставил Орлова в СИЗОСмотреть фотографии
18:35
Упавшей с моста 17-летней волгоградке стало лучшеСмотреть фотографии
17:55
Пожароопасный сезон стартует с 20 марта в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:45
Кадровую рокировку затеяли в высоких кабинетах в СаратовеСмотреть фотографии
17:08
«Шоу почти каждый час»: в центре Волгограда из-за течи десятки машин попали в ледяной пленСмотреть фотографииCмотреть видео
 