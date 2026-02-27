В Волгограде штрафы до 300 тысяч рублей грозят управляющим компаниям и ТСЖ, которые не выполняют требования по очистке кровель МКД от наледи. В городской администрации отменили, что с учетом температурных перепадов в районах города осуществляют ежедневный обход территории.

- Сотрудники административно-технических отделов районных администраций ежедневно осуществляют контроль за качеством произведенных УК работ. Организации, не исправившие нарушения в срок, привлекаются к административной ответственности с наложением штрафа до 300 тыс. рублей. За систематическое неисполнение обязанностей УК может лишиться лицензии, - сообщили в мэрии.

В горадминистрации напомнили, что обработка крыш жилых домов от наледи входит в обязанности УК и ТСЖ. По действующему порядку, после выявления нарушения управляющая компания должна установить на пешеходных зонах ограждения, а также приступить к работам по очистке кровель и козырьков входных групп. Если такая работа не проводится, то в адрес УК И ТСЖ направляется уведомление о необходимости устранить выявленное нарушение в течение 24 часов.

Всего на данный момент УК И ТСЖ очистили кровли свыше 90% МКД из порядка 1100 домов, где ранее были выявлены ледяные наросты.

Фото из архива V102.RU

