Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в мае





С 24 мая аэропорт Волгограда возобновит отправку чартерных рейсов в Анталью. Об этом сообщили в воздушной гавани. Возобновление чартерной полетной программы стыло возможным благодаря достигнуты договоренностям с с туроператором FUN&SUN и авиакомпанией Уральские авиалинии.

Сообщается, что вылетать в Анталью волгоградцы смогут еженедельно по вторникам, четвергам и воскресеньям. Пассажиров будут доставлять в Анталью на Airbus А321 вместимостью до 220 кресел.

– Анталья – одно из самых популярных направлений среди жителей и гостей Волгоградской области, – сообщают в аэропорту Волгограда, ссылаясь на статистку. – В 2025 году пассажиропоток на рейсах составил более 39 тысяч человек, средняя загрузка - 96%.

Накануне, напомним, сообщалось о том, что в Росавиации планируют рассмотреть возможность прямых перелетов из Волгограда в Батуми (Грузия).