Новенькие «Лады» вручили пострадавшим на производстве волгоградцам

Сегодня, 27 февраля, пять новых автомобилей Lada Granta и Lada Vesta были вручены жителям Волгоградской области, которые пострадали от несчастных случаев на производстве.

Как сообщили в Отделении СФР по Волгоградской области, каждая машина адаптирована и оборудована под своего получателя. Автомобили имеют ручное управление, оборудованы как автоматической, так и механической коробками передач. Управлять ими будут волгоградцы, которые получили травмы во время исполнения трудовых обязанностей, будучи официально трудоустроенными.

- Автомобили, переоборудованные под физические особенности каждого получателя, позволяют пострадавшим на производстве гражданам оставаться социально и физически активными, быть востребованными в профессиональной сфере. В прошлом году мы закупили и передали для данной категории льготников 32 машины, в этом году закупки и передача авто также продолжатся,– отметил управляющий Отделением Социального фонда России по Волгоградской области Владимир Федоров.

Соцфонд также частично компенсирует затраты на ГСМ, текущий ремонт машины, а также капремонт, который можно произвести один раз в течение срока его эксплуатации.

Фото из архива V102.RU

