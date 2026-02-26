Жители Волгоградской области 28 тысяч раз жаловались на УК и ЖКХ





В 2025 году в региональный госжилнадзор поступило более 28 тысяч обращений граждан и юридических лиц, касающихся качества содержания многоквартирных домов, предоставления и оплаты жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих организаций. Об этом сообщили в Волгоградской областной думе, где обсудили итоги работы в этой сфере.

По информации госжилнадзора Волгоградской области , в ходе проведения 862 контрольных мероприятий в 2025 году было обследовано свыше полутора тысяч многоквартирных домов, выдано 445 предписаний. В рамках профилактических мероприятий органами местного самоуправления в отношении контролируемых лиц выдано свыше 5000 предостережений о недопустимости нарушения обязательных и лицензионных требований.





