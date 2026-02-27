



Молодая волгоградка, накопившая более двух миллионов рублей на покупку квартиры, отдала все сбережения мошенникам. Заметив подозрительные операции, полицейские и сотрудники банка пытались остановить доверчивую женщину, однако цену своей ошибки она осознала лишь после расставания с деньгами.

Десять дней назад сотруднице одного из сетевых магазинов в Волгограде позвонил очередной «сотрудник Центрального банка России». Собеседник заявил, что ее проверяют на предмет финансирования вражеского государства. Чтобы избежать проблем с законом, 31-летней женщине предложили решить вопрос старым дедовским способом, отправив все имеющиеся средства на «безопасный счет».

- На фоне давления и угроз волгоградка согласилась выполнить требования и перевести все накопления – на покупку квартиры она успела собрать 2,2 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе регионального главка МВД. – Четыре дня подряд она ходила в разные банкоматы, по частям обналичивая крупную сумму. Когда сотрудники банка обратили внимание на сомнительные операции и вызвали полицейских, жертва мошенников сказала, что планирует в ближайшее время приобрести машину.

Свою роковую ошибку женщина осознала только после перевода внушительной суммы. Спустя несколько дней после случившегося она обратилась в полицию.

Несмотря на то, что многие схемы мошенников используются уже не первый год, их эффективность все еще не стремится к нулю. На какие уловки аферисты чаще всего пытаются поймать доверчивых горожан, рассказываем здесь.

Фото из архива V102.ru