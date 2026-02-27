Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Копила на квартиру: молодая волгоградка отдала мошенникам больше двух миллионов рублей

Общество 27.02.2026 09:19
27.02.2026 09:19


Молодая волгоградка, накопившая более двух миллионов рублей на покупку квартиры, отдала все сбережения мошенникам. Заметив подозрительные операции, полицейские и сотрудники банка пытались остановить доверчивую женщину, однако цену своей ошибки она осознала лишь после расставания с деньгами. 

Десять дней назад сотруднице одного из сетевых магазинов в Волгограде позвонил очередной «сотрудник Центрального банка России». Собеседник заявил, что ее проверяют на предмет финансирования вражеского государства. Чтобы избежать проблем с законом, 31-летней женщине предложили решить вопрос старым дедовским способом, отправив все имеющиеся средства на «безопасный счет».

- На фоне давления и угроз волгоградка согласилась выполнить требования и перевести все накопления – на покупку квартиры она успела собрать 2,2 миллиона рублей, - сообщают в пресс-службе регионального главка МВД. – Четыре дня подряд она ходила в разные банкоматы, по частям обналичивая крупную сумму. Когда сотрудники банка обратили внимание на сомнительные операции и вызвали полицейских, жертва мошенников сказала, что планирует в ближайшее время приобрести машину.

Свою роковую ошибку женщина осознала только после перевода внушительной суммы. Спустя несколько дней после случившегося она обратилась в полицию. 

Несмотря на то, что многие схемы мошенников используются уже не первый год, их эффективность все еще не стремится к нулю. На какие уловки аферисты чаще всего пытаются поймать доверчивых горожан, рассказываем здесь.

Фото из архива V102.ru

