Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 марта





Волгоградцы в начале марта увидят полное лунное затмение. Как сообщил ученый Пермского политеха Евгений Бурмистров, почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет красновато-медный оттенок.

– В отличие от солнечных, лунные затмения бывают только двух основных типов – частные и полные. При первом – силуэт Земли закрывает лишь долю лунного диска, оставляя остальную поверхность яркой. Во время второго спутник заслоняется полностью, приобретая «кровавый цвет», – поделился эксперт.

У затмения существует четыре фазы: полутеневая, частная, полная и максимальная.

– Полные лунные затмения нельзя назвать сверхредкими – они случаются примерно раз в два-три года. Однако мартовское явление уникально сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Более того, следующего такого события придется ждать почти три года – до 31 декабря 2028 года. Во-вторых, фаза, когда Луна целиком уйдет во мрак, продлится 58 минут. Это достаточно долго, чтобы успеть рассмотреть все оттенки «кровавого» диска, сделать эффектные снимки и даже заметить, как меняется цвет по мере его движения в тени, – объясняет Бурмистров.

Астроном подчеркнул, что цвет Луны определяется тем, как солнечный свет проходит через земную атмосферу. Атмосфера, в свою очередь, работает как линза и светофильтр одновременно. Она не только меняет направление солнечного излучения, но и рассеивает короткие синие и голубые световые волны, а длинные красные пропускает почти без потерь. Как итог – на лунный диск падает алая часть спектра.

– Оттенок, который получается во время затмения, может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет несколько факторов: во-первых, состояние атмосферы, если в стратосфере много пыли или аэрозолей, например, после крупных вулканических извержений, проходимый свет тускнеет, и Луна становится очень темной, иногда почти черной. Во-вторых, высота спутника над горизонтом – чем он ниже, тем толще слой стратосферы, и тем багровые тона становятся интенсивнее. В-третьих, погода в тех регионах, откуда лучи направляются к спутнику – облачность способна частично рассеивать их, меняя яркость и оттенок, – добавил ученый.

Действие лунного затмения будет происходить в течение 5 часов 39 минут. Полная фаза продлится около 58 минут – с 14:04 по 15:03. Первыми увидят затмение жители Дальнего Востока и продолжит свой путь на запад.