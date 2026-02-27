Главное

Федеральные новости

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 марта

Волгоградцы в начале марта увидят полное лунное затмение. Как сообщил ученый Пермского политеха Евгений Бурмистров, почти на час Луна будет закрыта тенью планеты и приобретет красновато-медный оттенок. 

– В отличие от солнечных, лунные затмения бывают только двух основных типов – частные и полные. При первом – силуэт Земли закрывает лишь долю лунного диска, оставляя остальную поверхность яркой. Во время второго спутник заслоняется полностью, приобретая «кровавый цвет»,поделился эксперт.

У затмения существует четыре фазы: полутеневая, частная, полная и максимальная.  

– Полные лунные затмения нельзя назвать сверхредкими – они случаются примерно раз в два-три года. Однако мартовское явление уникально сразу по нескольким причинам. Во-первых, это единственный случай в этом году, когда спутник скроется целиком за нашей планетой. Более того, следующего такого события придется ждать почти три года – до 31 декабря 2028 года. Во-вторых, фаза, когда Луна целиком уйдет во мрак, продлится 58 минут. Это достаточно долго, чтобы успеть рассмотреть все оттенки «кровавого» диска, сделать эффектные снимки и даже заметить, как меняется цвет по мере его движения в тени, – объясняет Бурмистров.

Астроном подчеркнул, что цвет Луны определяется тем, как солнечный свет проходит через земную атмосферу. Атмосфера, в свою очередь, работает как линза и светофильтр одновременно. Она не только меняет направление солнечного излучения, но и рассеивает короткие синие и голубые световые волны, а длинные красные пропускает почти без потерь. Как итог – на лунный диск падает алая часть спектра.

– Оттенок, который получается во время затмения, может варьироваться от ярко-медного до темно-бурого. На это влияет несколько факторов: во-первых, состояние атмосферы, если в стратосфере много пыли или аэрозолей, например, после крупных вулканических извержений, проходимый свет тускнеет, и Луна становится очень темной, иногда почти черной. Во-вторых, высота спутника над горизонтом – чем он ниже, тем толще слой стратосферы, и тем багровые тона становятся интенсивнее. В-третьих, погода в тех регионах, откуда лучи направляются к спутнику – облачность способна частично рассеивать их, меняя яркость и оттенок, – добавил ученый.

Действие лунного затмения будет происходить в течение 5 часов 39 минут. Полная фаза продлится около 58 минут – с 14:04 по 15:03. Первыми увидят затмение жители Дальнего Востока и продолжит свой путь на запад. 

