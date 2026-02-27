



Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночью. Предупреждение о возможной атаке горожане получили в 3:27.

Несмотря на введенные в регионе ограничения, волгоградский аэропорт сегодняшним утром работает без ограничений.

Накануне вечером в Минобороны отчитались об отражении вечерней атаки беспилотников ВСУ. Всего за три часа – с 20:00 до 23:00 – над регионами страны сбили 53 украинских дрона. Смертоносные летательные аппараты летели в сторону Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также в Республики Крым. Двенадцать беспилотников войска ПВО уничтожили на подлете к Москве.