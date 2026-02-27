Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
Федеральные новости
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночью

Общество 27.02.2026 06:20
0
27.02.2026 06:20


Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночью. Предупреждение о возможной атаке горожане получили в 3:27.

Несмотря на введенные в регионе ограничения, волгоградский аэропорт сегодняшним утром работает без ограничений.

Накануне вечером в Минобороны отчитались об отражении вечерней атаки беспилотников ВСУ. Всего за три часа – с 20:00 до 23:00 – над регионами страны сбили 53 украинских дрона. Смертоносные летательные аппараты летели в сторону Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областей, а также в Республики Крым. Двенадцать беспилотников войска ПВО уничтожили на подлете к Москве.

