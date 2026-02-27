



Накануне календарной смены сезонов зима не спешит сдавать своих позиций. Постепенно отпуская бразды правления днем, по ночам она все еще приводит в регион солидныq «минус».

Резкие обвалы температур как никто другой на себе ощутят метеозависимые горожане - после ночных 7-12 градусов мороза в городе и области теплеет как минимум до нуля.

- Сегодня температура воздуха в Волгоградской области поднимется до +2, - сообщают специалисты волгоградского ЦГМС. – В последний день зимы отдельные районы прогреются до +4.

Вопреки поговорке о долгих проводах и лишних слезах зима, показавшая прибереженную за несколько сезонов мощь, не планирует уходить по-английски. В первый день весны в Волгоградской области ожидают не только ночной «минус», но и мокрый снег. На дорогах сохранится гололедица.

- Днем в регионе потеплеет от +1 до +4 градусов, в Волгограде температура воздуха поднимется до +2, - заключают метеорологи.

Фото Павла Мирошкина