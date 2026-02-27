В Волгоградской области в первый день весны потеплеет до +6 градусов





В Волгоградской области к концу недели – 1 марта – ожидается повышение дневной температуры воздуха до +6 градусов. Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, потепление в регионе начнется с пятницы, 27 февраля.

Уже в субботу, 28 февраля, который станет последним днем зимы, в южных районах Волгоградской области столбики термометров днем поднимутся до отметки +4 градусов. При этом существенных осадков в регионе не ожидается – на дорогах сохранится гололедица.

1 марта в Волгограде и области ожидается преимущественно ясная погода, лишь в отдельных районах могут выпасть небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем воздух прогреется до +4 градусов, местами – до +6.

Такая же погода, согласно краткосрочному прогнозу ЦГМС, сохранится и 2 марта в Волгоградской области. Жителям региона рекомендуют быть внимательными из-за гололеда.