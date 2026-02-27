



Не успели волгоградцы выдохнуть после вспышки «гонконгского» гриппа, как о себе грозит заявить грипп «свиной». По оценкам врачей, новый всплеск заболеваемости может обрушиться на Волгоградскую область этой весной.

Есть ли риск уйти на больничный у тех, кто уже перенес болезнь в этом году? Кто находится в группе риска? И какими осложнениями опасно заболевание? На эти вопросы корреспондентам ИА «Высота 102» ответила волгоградский инфекционист Ольга Чернявская.

Что такое «свиной» грипп?

Вирус гриппа А(H1N1pdm09) был впервые обнаружен в 2009 году (отсюда и цифра 09 в названии штамма). Он образовался за счет слияния нескольких вирусов: человеческого, свиного и птичьего и приобрел способность передаваться от человека к человеку.





- В 2009 -2010 годах новый возбудитель вызвал пандемию гриппа, поскольку на тот момент у людей вообще не было иммунитета к этому варианту. С тех пор он циркулирует наравне с другими вирусами, периодически вызывая всплеск заболеваемости, - рассказывает Ольга Чернявская. – В течение сезона один возбудитель может сменяться другим. Если осенью и зимой мы чаще регистрируем вирусы гриппа типа А, то ближе к весне к нам обычно приходит тип В. Однако такой сценарий вовсе не обязателен.

С чего начинается грипп?

Коварство гриппа заключается в том, что его симптомы схожи с симптомами других ОРВИ. Но есть и некоторые особенности. В большинстве случаев заболевание начинается с подъема температуры и интоксикационного синдрома, включающего головную боль (чаще всего в лобной части), боль при движении глазных яблок, боли в мышцах, суставах, ломоту в теле и сбивающую с ног слабость.

- Традиционно к интоксикационным симптомам присоединяются симптомы катаральные – заложенность носа, першение и боль в горле, сухой кашель, - объясняет заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ. – Хотя бывает, что грипп стартует с катаральных симптомов, а затем присоединяется интоксикация.





По одним лишь клиническим признакам вычислить грипп невозможно. Для точного диагноза, как правило, требуются специфические исследования - ПЦР-тест или серологическое исследование крови (этим методом выявляются антитела к вирусу).

- Для начала лечения врачам необязательно выявлять, какой именно вариант гриппа вызвал заболевание, так как при всех вариантах используются одни и те же противовирусные препараты, - комментирует Ольга Чернявская. – Заболевший обязательно должен начать прием противовирусного средства, причем, чем быстрее, тем лучше. Но лечение этим не ограничивается. Проводится также дезинтоксикационная терапия. Токсины выводятся с жидкостью, поэтому мы рекомендуем обильное питье, а если нужно, назначаем внутривенное введение специальных растворов. Применяются и симптоматические средства, например, жаропонижающие, если температура тела поднимается выше 38 градусов.

Какие сигналы собственного организма нельзя игнорировать ни в коем случае?

Грипп во всех своих вариациях опасен серьезными осложнениями и риском летального исхода. Волгоградцев должны насторожить одышка, появление кровянистой мокроты при кашле, боли в грудной клетке, очень высокая температура, не поддающаяся снижению и сохраняющаяся более трех дней. В таких случаях Ольга Чернявская рекомендует горожанам не тратить времени и без сомнения вызывать скорую помощь.

- При первых симптомах болезни человеку необходимо оставаться дома, так как он рискует заразить окружающих. Переносить грипп на ногах опасно и для него самого, ведь заболевание может провоцировать серьезные осложнения. Например, пневмонию. При гриппе бывает и первичная вирусная пневмония, проявляющая себя буквально с первых дней, и вирусно-бактериальная, и бактериальная – при присоединении бактериальной флоры.





Кто находится в группе риска?

«Свиной» грипп, как и его собратья, наиболее опасны для беременных женщин, детей до 2 лет, пожилых горожан старше 65 лет, людей с различными хроническими заболеваниями - особенно эндокринной, сердечно-сосудистой и легочной систем.

Можно ли заразиться гриппом во второй раз?

Волгоградцы, переболевшие гриппом этой зимой, защищены иммунитетом на три-четыре года, подтверждает врач-инфекционист. Однако эта защита распространяется именно на тот штамм, с которым и боролся организм.

- После всплеска одной разновидности гриппа – например, типа А – другие варианты начинают поднимать голову. А так как наш иммунитет распространяется только на тот тип вируса, которым переболел человек, шанс заражения другой его разновидностью не исключен. Очень мудро поступают те, кто прививается перед началом эпидемического сезона, ведь вакцина содержит компоненты сразу против нескольких вариантов вирусов (трех или четырех, в зависимости от вакцины), к тому же при производстве вакцины учитываются прогнозы специалистов относительно того, какие варианты вируса будут преобладать в данном сезоне. Если человек не привит, следует ограничить контакты, воздержаться от посещения мест массового скопления людей, особенно это актуально для лиц из групп риска. С профилактической целью также можно принимать некоторые противовирусные препараты, - подытоживает Ольга Чернявская.

Фото из архива V102.ru