Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
Волгоградцам предлагают оформить QR-код для получения соцуслуг. Зачем он нужен?

Общество 26.02.2026 20:35
0
26.02.2026 20:35


Получать социальные услуги жителям Волгоградской области теперь можно с помощью цифрового удостоверения, которое выглядит как QR-код в мессенджере МАХ. В Отделении СФР по Волгоградской области рассказали, как оформить QR-код и в чем преимущество цифрового удостоверения перед бумажным.

О цифровом удостоверении

QR-код (Куар-код) гражданина является электронным идентификатором, подтверждающим статус и право льготника. Активно такой код используется для получения заказов через интернет, скидок в торговых точках, посещения культурных мероприятий, подтверждения права на льготный проезд и др.

Об удобстве и преимуществах

Для получения QR-кода не нужно подавать никаких заявлений. Его всегда удобно иметь под рукой и носить с собой, так как он доступен с телефона. К примеру, у пенсионеров он автоматически сформирован в личном кабинете на Госуслугах. Теперь QR-код можно предъявить из мессенджера MAX.

О безопасности

В Соцфонде отмечают, что QR-код обладает нужной степенью защиты и универсальностью. Он подтверждает только льготный статус, а личные данные, такие как размер пенсии и группа инвалидности, не показывает. Одно цифровое удостоверение (один QR-код) действует по всей территории России и подходит для разных видов льгот.

Кто может оформить QR-код?

Цифровое удостоверение для подтверждения статуса и права на льготы могут оформить:

- многодетные семьи;

- пенсионеры;

- граждане с инвалидностью.

Что нужно сделать?

Для оформления QR-кода необходимо создать Цифровой ID в мессенджере МАХ, предоставить необходимые согласия на Госуслугах и разрешить доступ к биометрии.

Также можно оформить цифровое удостоверение в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области. 


Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!

21:19
Жители Волгоградской области 28 тысяч раз жаловались на УК и ЖКХСмотреть фотографии
20:35
Волгоградцам предлагают оформить QR-код для получения соцуслуг. Зачем он нужен?Смотреть фотографии
19:58
Под Волгоградом за 278 млн рублей отремонтируют Палласовскую ЦРБСмотреть фотографии
19:24
Объявлен состав судейской бригады на матч «Спартак» – «Ротор»Смотреть фотографии
19:21
В Камышине простятся с двумя бойцами СВО Акишевым и КуренковымСмотреть фотографии
18:53
В Волгограде речной трамвайчик возобновит работу по маршруту до «Культбазы»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:05
Задержание членов межэтнической ОПГ в Волгограде: что известно об их преступленияхСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
В Волгограде участника СВО Николая Коновалова наградили знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
17:31
Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспортСмотреть фотографии
16:50
В Волгограде главный молодогвардеец получил вакантный мандат депутатаСмотреть фотографии
16:16
Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области паводок на малых реках начнётся к концу мартаСмотреть фотографии
16:00
«В те дни мама не выпускала телефона из рук»: ветеран СВО из Волгоградской области учит мальчишек играть в футболСмотреть фотографии
15:53
«Волгоград Арена» прошла проверку РФС: стадион готов к первым матчам сезонаСмотреть фотографии
15:05
Мировой рекорд? Под Волгоградом две коровы «дали» за день 120 кг молокаСмотреть фотографии
14:35
Drivee выяснил наиболее популярные марки и модели машин среди пользователей в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:14
В Волгограде нашли кишечную палочку в замороженных тефтеляхСмотреть фотографии
13:48
Под Волгоградом по поручению Генпрокуратуры проверят готовность территорий к паводкуСмотреть фотографии
13:30
Самый большой в России индустриальный сад готовится к сезону-2026Смотреть фотографии
13:02
Победитель «Сталинградской битвы» определится в Волгограде 28 февраляСмотреть фотографии
12:41
102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затоплениеСмотреть фотографии
12:27
В Росавиации обсудят возможность появления рейса из Волгограда в БатумиСмотреть фотографии
12:21
Андрей Бочаров анонсировал сдачу 200 объектов инфраструктуры в 2026 годуСмотреть фотографии
12:14
Мошенники предлагают волгоградцам ПО для обхода блокировки TelegramСмотреть фотографии
12:01
«Мы просто отвыкли от нормальной зимы»: агроном рассказал, как морозы и снега скажутся на будущем урожаеСмотреть фотографии
11:53
Билайн в Волгоградской области подключил 100-тысячного пользователя домашнего интернетаСмотреть фотографии
11:50
Волгоградская область вошла в тройку лидеров ЮФО по расселению аварийного жильяСмотреть фотографии
11:26
В Волгограде и области отменена восьмичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
11:06
Грузовой фургон насмерть задавил пенсионерку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:04
В Волжском появились подробности массового ДТП на ул. 87-й ГвардейскойСмотреть фотографии
 