Получать социальные услуги жителям Волгоградской области теперь можно с помощью цифрового удостоверения, которое выглядит как QR-код в мессенджере МАХ. В Отделении СФР по Волгоградской области рассказали, как оформить QR-код и в чем преимущество цифрового удостоверения перед бумажным.

О цифровом удостоверении

QR-код (Куар-код) гражданина является электронным идентификатором, подтверждающим статус и право льготника. Активно такой код используется для получения заказов через интернет, скидок в торговых точках, посещения культурных мероприятий, подтверждения права на льготный проезд и др.

Об удобстве и преимуществах

Для получения QR-кода не нужно подавать никаких заявлений. Его всегда удобно иметь под рукой и носить с собой, так как он доступен с телефона. К примеру, у пенсионеров он автоматически сформирован в личном кабинете на Госуслугах. Теперь QR-код можно предъявить из мессенджера MAX.

О безопасности

В Соцфонде отмечают, что QR-код обладает нужной степенью защиты и универсальностью. Он подтверждает только льготный статус, а личные данные, такие как размер пенсии и группа инвалидности, не показывает. Одно цифровое удостоверение (один QR-код) действует по всей территории России и подходит для разных видов льгот.

Кто может оформить QR-код?

Цифровое удостоверение для подтверждения статуса и права на льготы могут оформить:

- многодетные семьи;

- пенсионеры;

- граждане с инвалидностью.

Что нужно сделать?

Для оформления QR-кода необходимо создать Цифровой ID в мессенджере МАХ, предоставить необходимые согласия на Госуслугах и разрешить доступ к биометрии.

Также можно оформить цифровое удостоверение в ближайшей клиентской службе Отделения СФР по Волгоградской области.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!