Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

«Это не тренд и не элемент культуры»: врач-психиатр - о депрессии и невероятном спросе на антидепрессанты

Общество 27.02.2026 07:43
27.02.2026 07:43


К концу зимы многим из нас кажется, что тяжелые куртки превратились в панцирь, за которым скрывается уставшее и изнуренное чрезмерной нагрузкой тело. Заряд внутренней «батарейки» стремится к нулю, а стимулом к началу нового дня становится лишь предвкушение подступающей весны. За подобным бессилием может стоять как обычная усталость, так и депрессия. Как отличить тревожное состояние? В каком случае человеку нужны антидепрессанты? И стоит ли покупать серьезные препараты по совету расцветающей на глазах подруги? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского врача-психиатра Татьяны Переходновой.

Статистика прошлого года поистине впечатляет. За 2025-й в российских аптеках продали рекордное количество антидепрессантов – более 22 миллионов упаковок на сумму более 20 миллиардов рублей! По сравнению с 2024 годом продажи выросли на 24% ( по количеству проданных препаратов).

- Рост продаж антидепрессантов — явление многофакторное. Безусловно, значительную роль сыграли внешние обстоятельства последних лет: пандемия, экономическая неопределённость, высокая информационная нагрузка. Мы живём в условиях хронического стресса, и психика не всегда справляется с такой интенсивностью воздействия, - комментирует волгоградский врач-психиатр Татьяна Переходнова. - При этом дело не только во внешних факторах. Изменилась культура обращения за психиатрической и психотерапевтической помощью. Стигма постепенно снижается, люди чаще обращаются к специалистам, и выявляемость депрессивных и тревожных расстройств растет. Мы лучше диагностируем так называемые «маскированные» формы депрессии, которые раньше воспринимались, как соматические проблемы или усталость. Однако нельзя отрицать и влияние информационного пространства. Тема психического здоровья активно обсуждается, и иногда формируется тенденция к гиперидентификации с диагнозами. Важно понимать: антидепрессанты — это не тренд и не элемент культуры, а серьёзные препараты, воздействующие на нейробиологические механизмы. Их назначение должно быть клинически обосновано.


При постоянной усталости и хроническом нежелании вылезать из-под теплого одеяла волгоградцам советуют не спешить с выводами и, тем более, с покупкой лекарств. Каким бы очаровательным не казался эффект от препаратов, возвращающих к привычной жизни коллегу по работе или давнюю приятельницу, прием препарата по ее совету может привести к самым неприятным последствиям, предупреждает врач.

- Психофармакотерапия всегда индивидуальна. Один и тот же препарат может быть эффективен у одного пациента и совершенно не подходить другому. Ведь часто за жалобой «мне плохо» стоят разные состояния: депрессивное или тревожное расстройство, расстройство адаптации, биполярное аффективное расстройство, соматические заболевания. Например, при нераспознанном биполярном расстройстве приём антидепрессанта без стабилизаторов настроения может спровоцировать гипоманию или манию, - объясняет Татьяна Переходнова. - Кроме того, препараты различаются по механизму действия, профилю побочных эффектов и взаимодействию с другими лекарствами. Подбор требует оценки соматического статуса, анамнеза, сопутствующей терапии. Самостоятельный приём часто приводит к неправильной дозировке, преждевременной отмене или игнорированию побочных эффектов. Антидепрессанты требуют наблюдения врача, титрации дозы и оценки эффекта не ранее, чем через несколько недель. Самоназначение психотропных средств — это медицинский риск, а не безопасная альтернатива консультации специалиста.

Отнюдь не каждое состояние или угнетенное подавленное настроение означает начало депрессии. Врач-психиатр отмечает, что к концу зимы с сезонным снижением настроения, апатией и хандрой сталкиваются многие горожане.

- Клиническая депрессия отличается степенью выраженности и устойчивостью симптомов. Ее ключевые признаки —снижение настроения большую часть дня почти ежедневно в течение не менее двух недель, утрата способности получать удовольствие от ранее значимых видов деятельности, выраженное снижение энергии и работоспособности. Дополнительные симптомы, требующие внимания: чувство безнадёжности или чрезмерной вины, выраженные нарушения сна, изменение аппетита и веса, снижение концентрации внимания, психомоторная заторможенность, суицидальные мысли, даже пассивные. Главный критерий — нарушение функционирования. Если состояние начинает существенно влиять на профессиональную деятельность, отношения, базовую активность, это повод обратиться к врачу. При обычной хандре эмоциональное состояние изменяется под влиянием позитивных событий. При депрессии даже объективно значимые радостные события не приносят облегчения, - говорит Татьяна Переходнова. - Своевременное обращение к специалисту — это не преувеличение проблемы, а ответственное отношение к психическому здоровью.

Фото из архива V102.ru

Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
