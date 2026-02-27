



К концу зимы многим из нас кажется, что тяжелые куртки превратились в панцирь, за которым скрывается уставшее и изнуренное чрезмерной нагрузкой тело. Заряд внутренней «батарейки» стремится к нулю, а стимулом к началу нового дня становится лишь предвкушение подступающей весны. За подобным бессилием может стоять как обычная усталость, так и депрессия. Как отличить тревожное состояние? В каком случае человеку нужны антидепрессанты? И стоит ли покупать серьезные препараты по совету расцветающей на глазах подруги? Об этом корреспонденты ИА «Высота 102» спросили у волгоградского врача-психиатра Татьяны Переходновой.

Статистика прошлого года поистине впечатляет. За 2025-й в российских аптеках продали рекордное количество антидепрессантов – более 22 миллионов упаковок на сумму более 20 миллиардов рублей! По сравнению с 2024 годом продажи выросли на 24% ( по количеству проданных препаратов).

- Рост продаж антидепрессантов — явление многофакторное. Безусловно, значительную роль сыграли внешние обстоятельства последних лет: пандемия, экономическая неопределённость, высокая информационная нагрузка. Мы живём в условиях хронического стресса, и психика не всегда справляется с такой интенсивностью воздействия, - комментирует волгоградский врач-психиатр Татьяна Переходнова. - При этом дело не только во внешних факторах. Изменилась культура обращения за психиатрической и психотерапевтической помощью. Стигма постепенно снижается, люди чаще обращаются к специалистам, и выявляемость депрессивных и тревожных расстройств растет. Мы лучше диагностируем так называемые «маскированные» формы депрессии, которые раньше воспринимались, как соматические проблемы или усталость. Однако нельзя отрицать и влияние информационного пространства. Тема психического здоровья активно обсуждается, и иногда формируется тенденция к гиперидентификации с диагнозами. Важно понимать: антидепрессанты — это не тренд и не элемент культуры, а серьёзные препараты, воздействующие на нейробиологические механизмы. Их назначение должно быть клинически обосновано.





При постоянной усталости и хроническом нежелании вылезать из-под теплого одеяла волгоградцам советуют не спешить с выводами и, тем более, с покупкой лекарств. Каким бы очаровательным не казался эффект от препаратов, возвращающих к привычной жизни коллегу по работе или давнюю приятельницу, прием препарата по ее совету может привести к самым неприятным последствиям, предупреждает врач.

- Психофармакотерапия всегда индивидуальна. Один и тот же препарат может быть эффективен у одного пациента и совершенно не подходить другому. Ведь часто за жалобой «мне плохо» стоят разные состояния: депрессивное или тревожное расстройство, расстройство адаптации, биполярное аффективное расстройство, соматические заболевания. Например, при нераспознанном биполярном расстройстве приём антидепрессанта без стабилизаторов настроения может спровоцировать гипоманию или манию, - объясняет Татьяна Переходнова. - Кроме того, препараты различаются по механизму действия, профилю побочных эффектов и взаимодействию с другими лекарствами. Подбор требует оценки соматического статуса, анамнеза, сопутствующей терапии. Самостоятельный приём часто приводит к неправильной дозировке, преждевременной отмене или игнорированию побочных эффектов. Антидепрессанты требуют наблюдения врача, титрации дозы и оценки эффекта не ранее, чем через несколько недель. Самоназначение психотропных средств — это медицинский риск, а не безопасная альтернатива консультации специалиста.

Отнюдь не каждое состояние или угнетенное подавленное настроение означает начало депрессии. Врач-психиатр отмечает, что к концу зимы с сезонным снижением настроения, апатией и хандрой сталкиваются многие горожане.

- Клиническая депрессия отличается степенью выраженности и устойчивостью симптомов. Ее ключевые признаки —снижение настроения большую часть дня почти ежедневно в течение не менее двух недель, утрата способности получать удовольствие от ранее значимых видов деятельности, выраженное снижение энергии и работоспособности. Дополнительные симптомы, требующие внимания: чувство безнадёжности или чрезмерной вины, выраженные нарушения сна, изменение аппетита и веса, снижение концентрации внимания, психомоторная заторможенность, суицидальные мысли, даже пассивные. Главный критерий — нарушение функционирования. Если состояние начинает существенно влиять на профессиональную деятельность, отношения, базовую активность, это повод обратиться к врачу. При обычной хандре эмоциональное состояние изменяется под влиянием позитивных событий. При депрессии даже объективно значимые радостные события не приносят облегчения, - говорит Татьяна Переходнова. - Своевременное обращение к специалисту — это не преувеличение проблемы, а ответственное отношение к психическому здоровью.

