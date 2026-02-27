



Сегодня, 27 февраля губернатор Андрей Бочаров принял участие в коллегии Волгоградского областного суда. На мероприятии глава региона подвел итоги сотрудничества администрации с судейским сообществом и наметил задачи на 2026 год.

В рамках выступления Андрей Бочаров поблагодарил председателя областного суда Алексея Глухова, все судейское сообщество региона за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в честь 80-летия Великой Победы, за поддержку ветеранов, патриотическую работу с молодежью.

За прошлый год было рассмотрено более 783 тысяч гражданских, административных и уголовных дел судами общей юрисдикции. Также по сравнению с 2023 годом в три раза увеличилось количество электронных обращений граждан в мировой суд.

— Областному комитету юстиции поручено в течение 2026 года подготовить предложения по корректировке государственной программы развития института мировой юстиции на территории региона, чтобы в ближайший период завершить все намеченные мероприятия по модернизации материально-технической базы, — подчеркнул Андрей Бочаров.

Также в ходе коллегии была отмечена работа по вопросам кадровой политики. За два года было подписано 40 соглашений с вузами и колледжами региона для подготовки молодых специалистов.

На 2026 год в числе задач глава региона назвал:

— обеспечение законности избирательного процесса;

— совершенствование судебной практики в спорах о защите прав и интересов участников СВО и членов их семей, других категорий граждан, нуждающихся в повышенном внимании;

— эффективную защиту людей от цифрового мошенничества.

Фото: администрация Волгоградской области