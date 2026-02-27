



В Волгоградской области производство мясных продуктов продолжает ставить рекорды. По информации Волгоградстата, в 2025 году местные предприятия отгрузили 15,2 тыс. тонн колбас и 40,4 тыс. тонн мясных полуфабрикатов. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 22,6% и 7,3%.

Также специалисты отмечают, что регион не только обеспечивает свои потребности в мясной продукции, но и занимает ощутимую долю в производственной структуре Южного федерального округа. Каждая шестая палка колбасы и упаковка мясных полуфабрикатов производится именно в Волгоградской области.

Ощутимо региональные предприятия за год прибавили и в производстве молочной продукции. В 2025 году произведено 27,8 тыс. молока, что составило +19,1% к уровню 2024 года. Производство масла составило 3,4 тыс. тонн (+9,2%).

При этом специалисты зафиксировали сокращение выпуска хлебобулочных изделий сразу на 2,9%. За год соответствующей продукции отгружено всего 63,2 тыс. тонн.

Отметим, в целом в 2025 году объём пищевого производства региональных предприятий составил в денежном эквиваленте 175 млрд рублей, что на 11,9% выше уровня 2024 года.