Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
В Волгоградской области производство мясных полуфабрикатов выросло до 40 тыс. тонн

В Волгоградской области производство мясных продуктов продолжает ставить рекорды. По информации Волгоградстата, в 2025 году местные предприятия отгрузили 15,2 тыс. тонн колбас и 40,4 тыс. тонн мясных полуфабрикатов. Рост по сравнению с предыдущим периодом составил 22,6% и 7,3%.

Также специалисты отмечают, что регион не только обеспечивает свои потребности в мясной продукции, но и занимает ощутимую долю в производственной структуре Южного федерального округа. Каждая шестая палка колбасы и упаковка мясных полуфабрикатов производится именно в Волгоградской области.

Ощутимо региональные предприятия за год прибавили и в производстве молочной продукции. В 2025 году произведено 27,8 тыс. молока, что составило +19,1% к уровню 2024 года. Производство масла составило 3,4 тыс. тонн (+9,2%).

При этом специалисты зафиксировали сокращение выпуска хлебобулочных изделий сразу на 2,9%. За год соответствующей продукции отгружено всего 63,2 тыс. тонн.

Отметим, в целом в 2025 году объём пищевого производства региональных предприятий составил в денежном эквиваленте 175 млрд рублей, что на 11,9% выше уровня 2024 года.

