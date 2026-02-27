Волгоградки признались, о каких подарках мечтают на 8 Марта





Волгоградки хотят получить на 8 Марта цветы и косметику. О своих мечтах жительницы Волгограда рассказали в опросе сервиса «Купер». Кроме того, представительниц прекрасного пола порадовали бы путешествие или поход в СПА. Каждая пятая мечтает о подарочном сертификате в любимый магазин.

В опросе девушки также рассказали о самых неудачных подарках на 8 Марта. Так, меньше всего волгоградки ждут в этот день в качестве подарка весы, а также мягкую игрушку. Не устроит девушек и цветок в единственном экземпляре.

В антирейтинг вошли и бытовые приборы – утюги и набор сковородок.