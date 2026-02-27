В Минобороны сообщили о 95 сбитых беспилотников ВСУ





За прошедшую ночь над регионами страны перехватили 95 украинских дронов. Волгоградскую область летевшие в разные части России беспилотники обошли стороной.

БПЛА самолетного типа войска ПВО уничтожили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской и Московской областях, в Краснодарском крае, а также над территориями Черного и Азовского морей.

Режим беспилотной опасности установили в Волгоградской области сегодня в 3:27. Ранним утром горожане получили сообщения об отмене всех ограничений.

Фото из архива V102.ru