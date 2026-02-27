Главное

Трамвай и городской стиль жизни: почему молодежь все чаще выбирает общественный транспорт Электроснабжение будущего: более 88 км линий и 29 подстанций модернизируют в Волгоградской области «Возможно, зафиксируем рекорды»: в Волгоградской области после прошлогодней засухи ждут щедрого паводка В Волгограде 23 февраля прогремит артиллерийский салют Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Актуально

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

Федеральные новости

Федеральные новости
 В скандале «переломанных» ростовчан пришлось разбираться полиции
Полиция организовала проверку по факту происшествия в травматологическим отделении больницы Батайска. Как сообщает Привет-Ростов, накануне в очереди среди пациентов, ожидавших приема врача, произошел конфликт, для урегулирования которого пришлось вызывать...
Федеральные новости
 Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетов
Участники специальной военной операции получат право на возврат стоимости билетов вне зависимости от выбранного тарифа. Соответствующий законопроект одобрили во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы. Действие закона будет распространяться...
Общество

«Диагноз выбил у нас почву из-под ног»: Детфонд в Волжском подарил подъемник страдающему ДЦП подростку

Общество 27.02.2026 12:34
0
27.02.2026 12:34


В Волжском Волгоградской области семья Кутиных, в которой воспитывается 16-летний Владимир, страдающий ДЦП, получила необходимое в быту техническое устройство. Как сообщает ИА «Высота 102», подъемник для ванной преподнесло волжанам в подарок Волгоградское отделение Российского детского фонда. Накануне благотворители побывали в гостях у Владимира и его родителей.

История, которую рассказала  гостям мама подростка Татьяна, отличается от многих других – о страшном диагнозе сына родителям стало известно, когда Владимиру было уже три года. До того момента мальчишка рос и развивался, как и все его сверстники. 

– Когда Вове пошел четвертый год, мы заметили, что при ходьбе он неожиданно мог упасть. Забили тревогу – обратились к врачу, прошли медицинское обследование. Диагноз выбил у нас почву из-под ног – редкое генетическое заболевание, которое со временем стало прогрессировать, – рассказала Татьяна. – Вскоре у Вовы развился детский церебральный паралич, из-за которого он утратил способность ходить. 

Родители делают все возможное для сына. Взяв ипотеку, Кутины сменили место жительства – переехав с третьего на первый этаж. Сейчас Владимир удаленно учится в 8-м классе, в свободное время играет в компьютерные игры и чатится с друзьями по реабилитационному центру.


Отец мальчика работает на одном из промышленных предприятий, поэтому все будничные заботы по уходу за сыном лежат на плечах Татьяны. Но Володя растет – и справляться хрупкой женщине становится все сложнее. В какой-то момент подъемник для ванны стал жизненно необходим для семьи, но купить устройство стоимостью более 100 тысяч рублей волжанам было не по карману. Здесь и пришел на помощь региональный Детфонд. Получив подъемник, родители уже приспособили его не только для санузла, но и для детской комнаты. 

Татьяна Кутина тепло поблагодарила фонд и его жертвователей за помощь, которая не только облегчила заботы, но придала им, по словам женщины, душевных сил.  

Отметим, что недавно региональное отделение фонда приобрело дорогостоящее оборудование еще для двух детей с ДЦП. Опорой для лежания в ванной уже пользуется семья Староверкиных из Волгограда, которой ранее фонд подарил кресло-стул с санитарным оснащением. Также произведена закупка и ожидается поставка инвалидной коляски для девочки из многодетной семьи, проживающей в Котельниково. 

Председатель правления регионального отделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева отметила, что программа «Помощь детям-инвалидам» остается приоритетной для организации. Ирина Соловьева подчеркнула, что большой вклад в реализацию финансово емкой благотворительной программы вносят многолетние партнеры организации, среди которых – крупные предприятия и учреждения региона.

На фото: Татьяна Кутина с сыном Владимиром / личный архив Татьяны Кутиной.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
27.02.2026 15:32
Общество 27.02.2026 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 14:37
Общество 27.02.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 14:11
Общество 27.02.2026 14:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 13:55
Общество 27.02.2026 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 12:39
Общество 27.02.2026 12:39
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 12:34
Общество 27.02.2026 12:34
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 12:19
Общество 27.02.2026 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 11:58
Общество 27.02.2026 11:58
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 11:04
Общество 27.02.2026 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 10:55
Общество 27.02.2026 10:55
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 10:43
Общество 27.02.2026 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 09:19
Общество 27.02.2026 09:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 08:04
Общество 27.02.2026 08:04
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 07:17
Общество 27.02.2026 07:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.02.2026 07:00
Общество 27.02.2026 07:00
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:32
Кровавую Луну увидят волгоградцы 3 мартаСмотреть фотографии
14:53
Волгоградка Захарова в паре с Селехметьевой проиграла первым сеянымСмотреть фотографии
14:37
«Это не тренд и не элемент культуры»: врач-психиатр – о депрессии и невероятном спросе на антидепрессантыСмотреть фотографии
14:25
В Волгограде подорожает реклама на щитах и билбордахСмотреть фотографии
14:11
Рейсы в Анталью из Волгограда возобновятся в маеСмотреть фотографии
13:55
В Волгоградской области переименовали ж/д остановкуСмотреть фотографии
13:04
Волгоградцам с доходами от 2,4 млн рублей напомнили о «подросших» налогахСмотреть фотографии
12:59
«Примчались полиция, МЧС и врачи»: у аэропорта Волгограда лоб в лоб столкнулись два кроссовераСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
Волгоградки признались, о каких подарках мечтают на 8 МартаСмотреть фотографии
12:34
«Диагноз выбил у нас почву из-под ног»: Детфонд в Волжском подарил подъемник страдающему ДЦП подросткуСмотреть фотографии
12:21
Почти 121 тыс. волгоградцев проверили на гепатит ССмотреть фотографии
12:19
Андрей Бочаров наметил задачи совместной работы с волгоградскими судьямиСмотреть фотографии
11:58
Новенькие «Лады» вручили пострадавшим на производстве волгоградцамСмотреть фотографии
11:16
В Волгограде осудят рецидивиста, забившего до смерти пассажира автобусаСмотреть фотографии
10:55
Власти Волгограда за наледь на крышах пригрозили крупными штрафами УК и ТСЖСмотреть фотографии
10:53
РБК: МВД возбудило дела в отношении 9 российских футбольных судейСмотреть фотографии
10:43
В Волгоградской области в первый день весны потеплеет до +6 градусовСмотреть фотографии
09:27
В Волгоградской области производство мясных полуфабрикатов выросло до 40 тыс. тоннСмотреть фотографии
09:26
Планы на новый сезон: на «Красном октябре» прошла встреча руководства и заводской сборной по футболуСмотреть фотографии
09:19
Копила на квартиру: молодая волгоградка отдала мошенникам больше двух миллионов рублейСмотреть фотографии
09:03
Участникам СВО компенсируют полную стоимость авиабилетовСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцам стали чаще блокировать банковские счета. Как этого избежать?Смотреть фотографии
08:04
В Минобороны сообщили о 95 сбитых беспилотников ВСУСмотреть фотографии
07:17
Действовавший более трех часов режим беспилотной опасности отменили в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:00
«Возможны тяжелые осложнения и даже летальный исход»: врач-инфекционист рассказала о рисках распространяющегося «свиного» гриппаСмотреть фотографии
06:49
Резкие обрушения температуры ждут Волгоградскую область в последние дни зимыСмотреть фотографии
06:20
Режим беспилотной опасности объявили в Волгоградской области сегодня ночьюСмотреть фотографии
05:56
«Это не просто вещь, а подарок из дома»: мама погибшего участника СВО усовершенствовала модель одеяла-«невидимки»Смотреть фотографии
21:19
Жители Волгоградской области 28 тысяч раз жаловались на УК и ЖКХСмотреть фотографии
20:35
Волгоградцам предлагают оформить QR-код для получения соцуслуг. Зачем он нужен?Смотреть фотографии
 