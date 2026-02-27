



В Волжском Волгоградской области семья Кутиных, в которой воспитывается 16-летний Владимир, страдающий ДЦП, получила необходимое в быту техническое устройство. Как сообщает ИА «Высота 102», подъемник для ванной преподнесло волжанам в подарок Волгоградское отделение Российского детского фонда. Накануне благотворители побывали в гостях у Владимира и его родителей.

История, которую рассказала гостям мама подростка Татьяна, отличается от многих других – о страшном диагнозе сына родителям стало известно, когда Владимиру было уже три года. До того момента мальчишка рос и развивался, как и все его сверстники.

– Когда Вове пошел четвертый год, мы заметили, что при ходьбе он неожиданно мог упасть. Забили тревогу – обратились к врачу, прошли медицинское обследование. Диагноз выбил у нас почву из-под ног – редкое генетическое заболевание, которое со временем стало прогрессировать, – рассказала Татьяна. – Вскоре у Вовы развился детский церебральный паралич, из-за которого он утратил способность ходить.

Родители делают все возможное для сына. Взяв ипотеку, Кутины сменили место жительства – переехав с третьего на первый этаж. Сейчас Владимир удаленно учится в 8-м классе, в свободное время играет в компьютерные игры и чатится с друзьями по реабилитационному центру.





Отец мальчика работает на одном из промышленных предприятий, поэтому все будничные заботы по уходу за сыном лежат на плечах Татьяны. Но Володя растет – и справляться хрупкой женщине становится все сложнее. В какой-то момент подъемник для ванны стал жизненно необходим для семьи, но купить устройство стоимостью более 100 тысяч рублей волжанам было не по карману. Здесь и пришел на помощь региональный Детфонд. Получив подъемник, родители уже приспособили его не только для санузла, но и для детской комнаты.

Татьяна Кутина тепло поблагодарила фонд и его жертвователей за помощь, которая не только облегчила заботы, но придала им, по словам женщины, душевных сил.

Отметим, что недавно региональное отделение фонда приобрело дорогостоящее оборудование еще для двух детей с ДЦП. Опорой для лежания в ванной уже пользуется семья Староверкиных из Волгограда, которой ранее фонд подарил кресло-стул с санитарным оснащением. Также произведена закупка и ожидается поставка инвалидной коляски для девочки из многодетной семьи, проживающей в Котельниково.

Председатель правления регионального отделения Детского фонда, депутат Волгоградской областной думы Ирина Соловьева отметила, что программа «Помощь детям-инвалидам» остается приоритетной для организации. Ирина Соловьева подчеркнула, что большой вклад в реализацию финансово емкой благотворительной программы вносят многолетние партнеры организации, среди которых – крупные предприятия и учреждения региона.

На фото: Татьяна Кутина с сыном Владимиром / личный архив Татьяны Кутиной.