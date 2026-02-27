Главное

Экономика

Волгоградцам стали чаще блокировать банковские счета. Как этого избежать?

Экономика 27.02.2026 08:29
0
27.02.2026 08:29


Усиленный контроль за банковскими операциями многие волгоградцы ощутили на себе. В тени подозрений горожане оказываются и из-за одномоментного вывода средств, и из-за сомнительных переводов. Предпринимателям оказывается еще труднее – оплачивая налоги не с расчетного счета, они сталкиваются с чередой неприятных последствий. Как уберечь себя от лишних вопросов и восстановить рабочие отношения с банком, рассказываем в материале ИА «Высота 102».

Ситуация 1. Вы общаетесь с мошенниками.

Первым и самым прозаичным поводом для заморозки операций станет возможное общение с мошенниками.

- Когда вы отправляете кому-то деньги, банк проверяет реквизиты получателя по базе счетов, замеченных в преступных схемах, - объясняют специалисты Банка России. – Если в ней оказались данные вашего адресата, то банк обязан заблокировать перевод на два дня и сообщить вам о причине ограничений. В это время операция не пройдет, даже если вы будете на ней настаивать.


Кнопку «стоп» сотрудники банков нажмут и в том случае, если предприниматель средней руки переведет крупную по меркам его бизнеса сумму. Специалистов также заинтересуют необычные получатели – например, иностранные компании. В этой ситуации платеж может быть остановлен на срок до двух дней. Менеджеры банков обещают связаться с пользователем и уточнить у него все нюансы.

Что делать?

Волгоградцам, не сумевшим перевести деньги партнерам по бизнесу, рекомендуют проверить информацию.

- Не исключено, что введенные реквизиты оказались в базе мошеннических счетов. В этом случае предприниматель вправе обжаловать попадание в базу через свой банк или интернет-приемную Банка России, - отмечают в ведомстве. – Через два дня операцию можно повторить снова, но, скорее всего, стоит дождаться, пока ваш партнер себя реабилитирует. Заявление об исключении реквизитов из базы мошеннических счетов Банк России рассматривает в течение 15 рабочих дней.


Ситуация 2. Вы не платите налоги

При оплате налога не с расчетного, а с личного счета предприниматели рискуют получить неприятный звонок из банка. Если же налоги не оплачиваются им вовсе, то по распоряжению ФНС клиенту могут приостановить все операции по бизнес-счетам во внесудебном порядке.


- Заблокировать личный счет предпринимателя и взыскать с него долги налоговая вправе только по решению суда, - подчеркивают в Банке России.

Что делать?

Совет для горожан, которые действительно не заплатили налоги, может быть только один – уладить все финансовые вопросы, отчитаться об этом в ФНС и дождаться «зеленого света» от банка. Тем же, кто исправно оплачивал все счета, но все-таки попал в «черный список», рекомендуют обратиться в налоговую службу. В случае ошибки сотрудники, проверяющие информацию в течение суток, быстро снимут все ограничения. 

Ситуация 3. Банк заподозрил отмывание денег и финансирование терроризма

Один лишь повод для сомнений в честности пользователя звучит весьма угрожающе. Однако нередко за ним стоит серия вполне безобидных операций, проведенная ИП по незнанию.

- Банки часто отказывают в проведении операции, если клиент сразу после зачисления крупных сумм снимает их со счетов, - комментируют в Банке России. – Ограничения возможны и если транзакция выбивается из ряда обычных сделок компании, а назначение платежа не соответствует ее деятельности. Замечая такие переводы неоднократно, банк вправе отказаться обслуживать предпринимателя и расторгнуть с ним договор.


При появлении вопросов клиенты могут столкнуться с ограничением доступа к личному кабинету и мобильному приложению. Кроме этого, банку под силу заблокировать привязанную к расчетному счету фирмы корпоративную карту.

- Когда регулятор выявляет компании, которые проводят высокорисковые операции, информация о них попадает в онлайн-сервис «Знай своего клиента». На этом ресурсе все желающие могут проверить себя или своего контрагента — нет ли риска, что компания попала в опасную зону и ее транзакции могут быть заблокированы. Если предприниматель попал в зону риска у регулятора и его расчетный банк тоже считает подозрительным, то бизнес-счет обязательно заблокируют. Снять с него деньги не получится — удастся только перечислять зарплату сотрудникам и налоги.

Как избежать блокировки?

- Сообщайте банку обо всех изменениях – о смене ОКВЭД, учредителе, директоре, адресе фактического ведения бизнеса. Прийти в отделение стоит и при смене юридического статуса с ИП на самозанятого;

- Не дробите бизнес на разные фирмы и ИП. Для налоговой инспекции подобное деление выглядит, как попытка искусственно занизить размер налоговой базы;

- Подробно прописывайте назначение каждого платежа – за какие виды товаров, работ или услуг, по какому договору вы проводите расчеты, есть ли НДС или нет;

- Оплачивайте налоги и все услуги с расчетного счета. Не стоит расплачиваться с контрагентами наличными или с помощью личных карт, привязанных к частным счетам. В этом случае вас заподозрят в сокрытии части операций;

- Проверяйте контрагентов, с которыми вы собираетесь сотрудничать. Работа с компаниями из серого списка может вызвать ненужные вопросы.

Куда обращаться по вопросам блокировки?

Для начала заблокированному клиенту следует обратиться в свой банк и предоставить документы для исключения из базы. Если ситуация не меняется, и банк не спешит решать проблему, свою жалобу горожане могут направить в Банк России. 

Фото из архива V102.ru

