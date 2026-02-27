



Мама погибшего участника СВО Галина Антонова усовершенствовала собственную модель антитепловизионных одеял. В новой версии незаменимая для бойцов вещь стала более легкой и универсальной.

Проводив в зону СВО попавшего под мобилизацию сына, жительница Самофаловки старалась помочь не только ему самому, но и его сослуживцам – начала с изготовления «сухих душей», а после освоила шитье и реализовала давние планы о пошиве одеял – "невидимок".

Летом 2024-го женщине сообщили о гибели сына Евгения Кочергина. Тяжело переживая его уход, Галина решила не сворачивать намеченные планы, а, напротив, лишь сильнее загрузить себя работой.

- Сколько одеял мы пошили за это время, уже и не сосчитать, - признает женщина. – Сначала делали его многослойным, используя и ткань, и спанбонд. Потом сильно упростили его наполнение и тем самым увеличили скорость производства. Сейчас же разработали новую модель, использовав четыре слоя спанбонда. Заявок на эту модель очень много. Порой мне просто не хватает сил, но с божьей помощью справляюсь.

Отшивая новые партии одеял, за которыми в буквальном смысле выстраиваются очереди, Галина Антонова могла бы придерживаться единой и уже четко отработанной технологии. Однако все новшества женщина применяет для того, чтобы отправляемая «за ленточку» вещь была если не универсальной, то хотя бы многофункциональной.

- К своему одеялу мы пришиваем и лямочки, и завязочки. Теперь на него можно не только лечь, но и накинуть на себя во время дождя, склеив липучки. В новом варианте оно стало также и менее объемным, и более легким, что тоже важно для ребят, которые, выходя на задание, стараются взять с собой минимум вещей, - говорит волонтер из Самофаловки. – Мы уже протестировали свою разработку с помощью тепловизора, однако будем ждать обратной связи от ребят. Нам важно не просто отправить им «что-то», а передать то, что принесет реальную пользу в тяжелых условиях.

О том, что каждая посылка для Галины Антоновой – что-то большее, чем просто вещь, говорит каждая мелочь. Собирая одеяло-«невидимку», мама участника СВО традиционно складывает в пакет небольшие подарки с домашним теплом.

- Сначала я клала пачку с печеньем, потом собирала в пакетик ассорти из разных конфет, добавляла к набору чай и кофе, - рассказывает Галина Антонова. – А накануне 23-го февраля мы укомплектовали ребят и некоторыми вещами. Пускай им будет потеплее… На самом деле забота – важнейшее из того, что мы можем им дать сейчас. Я до сих пор вспоминаю, как накануне Нового года передала в зону СВО пачку детских писем. Сын пошел их раздавать сослуживцам, а потом звонил мне под впечатлением: «Мама, ты бы видела их лица. Сидели хмурые, уставшие, местами грубоватые мужики, а открыли эти письма и расцвели. Как будто получили весточку от собственного ребенка». Хочется и чтобы эти одеяла они получали не просто как вещь, а как теплый домашний подарок. Для меня это действительно очень важно.

Историю Галины Антоновой публиковали в прошлом году. О начале своего волонтерского пути, смене окружения и работе в самый тяжелый момент жизни она откровенно рассказала в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102».

Фото Галины Антоновой