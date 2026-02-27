Главное

Волгоградцы на Масленицу наелись блинов и сожгли 10-метровое чучело: фоторепортаж «Высоты 102»

«Нам теперь всем в петлю?»: многодетной семье из Волгоградской области арестовали все счета из-за долга в 550 млн рублей

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

 МО РФ сообщило об ударе по военным объектам Украины в ответ на атаки ВСУ
В ночь на 26 февраля Вооруженные силы России нанесли удар по объектам Украины после атак ВСУ. Как сообщает Volganet.net со ссылкой на министерство, российские военные применили высокоточное оружие большой дальности...
Федеральные новости
 102 населенным пунктам Саратовской области грозит весной затопление
Предстоящей весной в Саратовской области в зоне затопления могут оказаться 102 населенных пункта. Как сообщает ИА «СарИнформ», 26 февраля об этом сообщил начальник управления региональной безопасности Юрий Юрин.  В...
«Это не просто вещь, а подарок из дома»: мама погибшего участника СВО усовершенствовала модель одеяла-«невидимки»

Общество 27.02.2026 05:56
Мама погибшего участника СВО Галина Антонова усовершенствовала собственную модель антитепловизионных одеял. В новой версии незаменимая для бойцов вещь стала более легкой и универсальной.

Проводив в зону СВО попавшего под мобилизацию сына, жительница Самофаловки старалась помочь не только ему самому, но и его сослуживцам – начала с изготовления «сухих душей», а после освоила шитье и реализовала давние планы о пошиве одеял – "невидимок".

Летом 2024-го женщине сообщили о гибели сына Евгения Кочергина. Тяжело переживая его уход, Галина решила не сворачивать намеченные планы, а, напротив, лишь сильнее загрузить себя работой.

- Сколько одеял мы пошили за это время, уже и не сосчитать, - признает женщина. – Сначала делали его многослойным, используя и ткань, и спанбонд. Потом сильно упростили его наполнение и тем самым увеличили скорость производства. Сейчас же разработали новую модель, использовав четыре слоя спанбонда. Заявок на эту модель очень много. Порой мне просто не хватает сил, но с божьей помощью справляюсь.

Отшивая новые партии одеял, за которыми в буквальном смысле выстраиваются очереди, Галина Антонова могла бы придерживаться единой и уже четко отработанной технологии. Однако все новшества женщина применяет для того, чтобы отправляемая «за ленточку» вещь была если не универсальной, то хотя бы многофункциональной.

- К своему одеялу мы пришиваем и лямочки, и завязочки. Теперь на него можно не только лечь, но и накинуть на себя во время дождя, склеив липучки. В новом варианте оно стало также и менее объемным, и более легким, что тоже важно для ребят, которые, выходя на задание, стараются взять с собой минимум вещей, - говорит волонтер из Самофаловки. – Мы уже протестировали свою разработку с помощью тепловизора, однако будем ждать обратной связи от ребят. Нам важно не просто отправить им «что-то», а передать то, что принесет реальную пользу в тяжелых условиях.

О том, что каждая посылка для Галины Антоновой – что-то большее, чем просто вещь, говорит каждая мелочь. Собирая одеяло-«невидимку», мама участника СВО традиционно складывает в пакет небольшие подарки с домашним теплом.

- Сначала я клала пачку с печеньем, потом собирала в пакетик ассорти из разных конфет, добавляла к набору чай и кофе, - рассказывает Галина Антонова. – А накануне 23-го февраля мы укомплектовали ребят и некоторыми вещами. Пускай им будет потеплее… На самом деле забота – важнейшее из того, что мы можем им дать сейчас. Я до сих пор вспоминаю, как накануне Нового года передала в зону СВО пачку детских писем. Сын пошел их раздавать сослуживцам, а потом звонил мне под впечатлением: «Мама, ты бы видела их лица. Сидели хмурые, уставшие, местами грубоватые мужики, а открыли эти письма и расцвели. Как будто получили весточку от собственного ребенка». Хочется и чтобы эти одеяла они получали не просто как вещь, а как теплый домашний подарок. Для меня это действительно очень важно.

Историю Галины Антоновой публиковали в прошлом году. О начале своего волонтерского пути, смене окружения и работе в самый тяжелый момент жизни она откровенно рассказала в беседе с корреспондентом ИА «Высота 102».

Фото Галины Антоновой 

