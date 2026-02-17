



После сообщения об упавшем с «танцующего» моста человека у волгоградских спасателей было не больше пяти минут на сборы и срочный выезд. Несмотря на дрейфующие льдины и сильное течение, сотрудники ГКУ «Служба спасения» практически «долетели» до места и, заметив в воде девушку, вытащили ее в лодку. Искусственное дыхание, непрямой массаж сердца – жива! Подробнее – в материале ИА «Высота 102».

Как и большинство сотрудников экстренных служб, о развернувшейся накануне спасательной операции специалисты ГКУ «Служба спасения» говорят без лишних эмоций. Рабочая ситуация: требующая оперативности и четкости действий, но уже не раз отработанная как в теории, так и на практике.

- Получили сообщение о падении человека с моста. В таких ситуациях на сборы и срочное выдвижение к месту у нас есть не больше пяти минут, - вспоминает вчерашнее дежурство спасатель поисково-спасательного подразделения Константин Гольдштейн. – В это время дежуривший в акватории коллега визуально обнаружил барахтающуюся в воде девушку. Движение на весельной лодке осложняли не только сильное течение и порывистый ветер, но и дрейфующий на реке лед. Но все же добрались очень быстро.

Подхватив из воды девушку в тяжелой, намокшей, зимней одежде, спасатель Константин Гольдштейн приступил к оказанию ей реанимационной помощи.

- Лодкой управлял мой коллега Сергей Арестов. Это действительно важно, потому что мы работаем в команде. Одному в подобной ситуации делать просто нечего… - отмечает специалист ГКУ «Служба спасения». – Девушка была в бессознательном состоянии - после падения с такой высоты нахождение в сознании вообще маловероятно. Я сделал ей искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Она была жива, но в себя, к сожалению, не пришла. На берегу мы сразу же передали ее врачам скорой помощи.

Подобные истории в практике спасателей будничными, конечно, не назовешь. И все-таки за плечами каждого второго из них уже было спасение упавшего в воду с огромной высоты.

- Лично для меня этот случай стал первым. А вот мои коллеги с подобным, увы, уже сталкивались. В моменты, когда на кону стоит жизнь человека, мы не думаем ни про его возраст, ни про пол, ни про какие-то личные обстоятельства. Главное – спасти! Все остальное неважно, - заключает специалист ГКУ «Служба спасения» Константин Гольдштейн. – Как-то раз к нам на станцию приходил с благодарностью один из едва не утонувших мужчин. Это, правда, был единственный случай на моей профессиональной памяти. Но ведь и работаем мы вовсе не для благодарностей.

О падении с моста 17-летней девушки стало известно накануне. Сегодня волгоградские врачи сообщили, что подросток остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Про будни волгоградских спасателей, борьбе с профессиональным выгоранием и любви к профессии, которая каждый день ведет их на непростые дежурства, корреспонденты ИА «Высота 102» рассказывали в отдельном материале.

Фото ГКУ "Служба спасения"/Vk.com