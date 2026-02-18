



Зимний фестиваль Winter Fest от команды звезды фигурного катания Ильи Авербуха развернулся на катке «Лагуна» в ЦПКиО Волгограда 18 февраля. Самые яркие события зимнего праздника - в фоторепортаже V102.RU.





Фестиваль в волгоградском парке начался еще днем с мастер-класса по фигурному катанию от олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира, пятикратного чемпиона Европы волгоградца Максима Маринина. Фигурист провел для детей согревающую разминку и научил новичков держаться уверенно на коньках. Кроме того, Максим Маринин продемонстрировал несколько элементов из фигурного катания, а после волгоградцы смогли сделать с ним фото на память.





Далее гостей парка ждало красочное шоу от команды профессиональных фигуристов. В нем приняли участие 10 фигуристов российского и мирового уровня. Программу открыли юные фигуристки из спортивных учреждений Волгограда. Маленькие спортсменки не хуже взрослых смогли удивить зрителей красочными выступлениями.









Сразу после них на ледовой площадке появились со своими зажигательными программами Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Даниил Самсонов, Артём Ковалев, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Мария Голубева и Алексей Усков, а также Андрей Ежлов и Софья Шевченко.









Кроме того, впервые в городе-герое выступил двукратный чемпион России, победитель финала Кубка России Евгений Семененко. Волгоградским зрителям фигурист показал свою соревновательную короткую программу под культовую группу Nirvana. Во время выступления спортсмен исполнил тройной флип и тройной риттбергер.









- Впервые мне удалось посетить этот прекрасный город. Успел прогуляться по парку, увидеть альпак и покататься на машинках в автодроме. Мне очень понравилось, остались только положительные эмоции, - поделился своими впечатлениями Евгений.









Ледовое шоу никого не оставило равнодушным. Яркие выступления российских звезд поддерживались громкими аплодисментами зрителей. Во время выполнений фигуристами особенно сложных элементов ледовую арену заполняли оглушительные овации волгоградцев.









После выступления Максим Маринин еще раз поблагодарил жителей города за теплый прием и приятную атмосферу.

- Так приятно слышать тепло ваших сердец. Так приятно вернуться в город, где я вырос, прошло мое детство и самые счастливые мои дни. Спасибо за ваши аплодисменты и поддержку, всем любви и счастья, - поблагодарил Маринин после своего выступления волгоградских зрителей.









Всероссийский зимний фестиваль на льду Winter Fest в этом году прошел в шести городах России — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Тюмени и Перми. Волгоград стал заключительным городом для выступления команды Ильи Авербуха.

















Фото: Андрей Поручаев / V102.RU