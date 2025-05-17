В Волгограде 98 летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Медков пострадал от телефонного мошенника, который представился сотрудником правоохранительных органов, а на самом деле оказался безработным рецидивистом, передает V102.RU.

Преступление было совершено 14 декабря 2023 года. Аферист действовал по уже известной схеме. Он представился сотрудником силового ведомства, а потом ошарашил ветерана тем, что на него пытаются оформить кредит. А чтобы это предотвратить, убедил пожилого человека перевести сбережения на «безопасный счет».

Александр Васильевич поверил лжесиловику и перевел по его указке через почтовое отделение 180 тысяч рублей личных сбережений. После этого незнакомец перестал выходить на связь. Расследованием уголовного дела, возбужденного по статье мошенничество, занимались волгоградские полицейские. В ходе оперативно-розыскных мероприятий лжесиловика 28 мая 2024 года задержали.

- Подозреваемый в совершении указанного преступления, обманувший ветерана ВОВ, был задержан сотрудниками волгоградской полиции в Курганской области. Уголовное дело расследовано и передано в суд, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Дело рассмотрит Советский районный суд Волгограда. Известно, что ранее 50-летний фигурант был судим за убийство и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.





Похищенные обманом у фронтовика деньги пока не возвращены. Александр Медков по этому вопросу накануне, 16 мая, встретился с прокурором Волгоградской области, который провел личный прием на дому у 98-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

- Рассмотрение поступившего от ветерана обращения взято прокурором региона на контроль, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

Напомним, что Александр Васильевич Медков, несмотря на свой солидный возраст занимается активной общественной деятельностью, спортом, танцами, поет и играет на ложках. 9 мая этого года 98-летний ветеран принял участие в праздничном выпуске вечернего телешоу Андрея Малахова «Песни от всей души», где мастерски играл на ложках и отплясывал под «Калинку».

Фото из архива V102.RU / прокуратуры Волгоградской области