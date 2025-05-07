В шоу у Малахова 98-летний фронтовик из Волгограда зажег под «Калинку»

98-летний ветеран Великой Отечественной войны Александр Васильевич Медков и солистка Волгоградской филармонии Наталья Долгалева зажгли у Андрея Малахова в праздничной программе, которая выйдет в эфир вечером 9 мая, передает V102.RU.

Волгоградская артистка в соцсетях поделилась анонсом телепередачи «Песни от всей души», в которой 98-летний фронтовик мастерки играет на ложках и отплясывает вместе с Натальей под «Калинку».

В Волгоградской филармонии также восхитились нашему тандему, который привел в восторг Андрея Малахова, гостей его телепередачи и зрителей в студии.

Александр Медков несмотря на свой солидный возраст активно занимается спортом. Каждый день он начинает с зарядки, увлекается бегом и скандинавской ходьбой. А также занимается танцами, поет и играет на ложках.

Праздничный выпуск вечернего телешоу «Песни от всей души» будет посвящен 80-летию Великой Победы. В ней примут участие талантливые исполнители из разных регионов России, молодые артисты и знаменитые певцы. Так, к примеру, песню «День Победы» исполнит легендарный Лев Лещенко.

Видео: анонс праздничного телешоу «Песни от всей души» / vk.com