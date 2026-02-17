В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жилья





В Волгоградской области в январе 2026 года введено в строй 93,4 тыс. кв. метров жилья. По информации регионального комитета строительства, хороший темп позволил за месяц выполнить 12% от плана, утверждённого федеральным центром. При этом специалисты фиксируют бум частного строительства.

- Сохраняется тенденция активного строительства индивидуальных жилых домов. В первый месяц 2026 года введено 74,9 тыс. кв. м частной застройки — это более 80% от общего объема за месяц, — подчеркнули в облстрое.

По оценкам властей, градостроительный потенциал Волгоградской области составляет 1,96 млн кв. метров, а в стадии возведения сейчас уже находятся 182 МКД.

Отметим, с 2014 года в регионе сдано более 10 млн кв. метров жилья. В ближайшие годы должно быть введено ещё 4,5 млн кв. метров жилплощади.

Фото из архива ИА «Высота 102»