Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Экономика

Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки

Экономика 17.02.2026 12:35
0
17.02.2026 12:35

Подавляющая часть россиян (86%) никогда не становилась жертвами атак злоумышленников непосредственно на банки, когда из-за действий хакеров в том числе оказывались недоступными сервисы кредитных организаций. Это показал опрос ВТБ, проведенный в рамках аналитического обзора «Безопасность в банке будущего».

Оставшиеся 14% респондентов ответили, что сталкивались с последствиями атаки на банк. Половина из этих респондентов сообщили, что потеряли деньги из-за таких атак – либо из-за того, что вовремя не могли воспользоваться своими денежными средствами в банке, либо из-за того, что злоумышленники получили доступ к их банковским счетам. 70% россиян из тех, кто потерял свои деньги в результате атаки на банк, смогли вернуть похищенные средства – в полном объеме или частично.

При этом большинство респондентов — 84% — никогда не сталкивались с атаками хакеров на них как на клиентов банков путем взлома личного кабинета на сайте или в мобильном приложении кредитной организации.

Участники опроса также ответили на вопрос, становились ли они жертвами мошенничества в случаях, когда злоумышленники пытались украсить средства обманным путем. Из тех, кто сталкивался с такими атаками, 64% сообщили, что не потеряли своих денег. Либо они сами «раскусили» мошенников (44%) и не поддались на их уловки, либо их убедили в мошенничестве сотрудники банка (20%). Перевели свои деньги злоумышленникам 36% пострадавших (примерно 6% россиян в целом).

Несмотря на случаи хакерских атак, россияне не склонны винить во всем только банки. Более половины опрошенных (57%) считают, что каждый случай, когда злоумышленники атакуют инфраструктуру банков или самих клиентов, нужно рассматривать отдельно.

Каждый пятый россиянин (20%) убеждён, что закрыть абсолютно все уязвимости в огромной инфраструктуре банков невозможно и злоумышленники всегда будут пытаться похитить деньги – у банка или у его клиентов. 

— Развитие технологий, с одной стороны, сделают банковские услуги более персонализированными и удобными, но с другой стороны, приведут к новым вызовам в вопросах безопасности. И банкам, и клиентам следует быть готовыми к этим вызовам. Мы уже оказались в ситуации, в которой утрата пользователем «ключа от одной двери» чревата утратой «ключей от всех дверей». Пользователям потребуется быть ещё более бдительными в вопросах защиты своих личных и финансовых данных,  рассказал  заместитель председателя правления ВТБ  Вадим Кулик.

— Основная цель злоумышленников при атаках на банки и их клиентов — это получение денег. Часто мошенники пытаются оформить кредиты на крупные суммы при предоставлении недостоверных документов и информации о своих финансовых возможностях. Однако нам известно и единичных случаях на рынке с поддельными паспортами. Но бывают и более изощренные атаки. Например, хакеры используют вирусы-шифровальщики, с помощью которых стараются испортить инфраструктуру банков с целью вымогательства денежных средств. В целом мошенники стараются использовать какие-то уязвимости кредитных организаций, но во всех этих случаях ущерб наносится только банку, а не его клиентам, — пояснил вице-президент ВТБ и начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин.

Аналитический обзор «Безопасность в банке будущего» подготовлен Центром технологических исследований ВТБ специально к Уральскому форуму «Кибербезопасность в финансах». В него вошел анализ широкого спектра российских и зарубежных источников, а также социологическое исследование банка по отношению россиян к атакам на банки и деятельности мошенников.

Опрос был проведен в декабре 2025 года. В нем приняло участие 1500 респондентов в возрасте 18-65 лет, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
17.02.2026 12:35
Экономика 17.02.2026 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
17.02.2026 10:41 Реклама
Экономика 17.02.2026 10:41 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2026 13:40
Экономика 16.02.2026 13:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
16.02.2026 12:18
Экономика 16.02.2026 12:18
Комментарии

0
Далее
Экономика
16.02.2026 08:20
Экономика 16.02.2026 08:20
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2026 18:02
Экономика 14.02.2026 18:02
Комментарии

0
Далее
Экономика
14.02.2026 10:27
Экономика 14.02.2026 10:27
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2026 16:45 Реклама
Экономика 13.02.2026 16:45 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
13.02.2026 13:41
Экономика 13.02.2026 13:41
Комментарии

0
Далее
Экономика
13.02.2026 13:26
Экономика 13.02.2026 13:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2026 15:27
Экономика 12.02.2026 15:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
12.02.2026 08:28
Экономика 12.02.2026 08:28
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 22:04
Экономика 11.02.2026 22:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 21:24
Экономика 11.02.2026 21:24
Комментарии

0
Далее
Экономика
11.02.2026 20:03
Экономика 11.02.2026 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушкиСмотреть фотографии
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре городаСмотреть фотографии
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банкиСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными аркамиСмотреть фотографии
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследованияСмотреть фотографии
11:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
11:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без водыСмотреть фотографии
11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»Смотреть фотографии
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-КамышинСмотреть фотографии
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мостуСмотреть фотографии
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учетаСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлымСмотреть фотографии
09:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопленияСмотреть фотографии
09:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буряСмотреть фотографии
09:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах ВолгоградаСмотреть фотографии
08:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраляСмотреть фотографии
08:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская областьСмотреть фотографии
08:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковокСмотреть фотографии
08:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товарыСмотреть фотографии
07:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьиСмотреть фотографии
07:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?Смотреть фотографии
 