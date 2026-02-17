



11 марта Центральный районный суд Волгограда рассмотрит иск прокурора Волгоградской области об оспаривании действий региональной думы. Надзорное ведомство хочет лишить бывшего депутата Станислава Короткова, совмещающего работу в законодательном органе с ведением бизнеса, всех привилегий.

Согласно публичной картотеке, 16 февраля судом вынесено определение о назначении первого судебного заседания на 14:40.

Напомним, на прошлой неделе Волгоградская областная дума утвердила отставку депутата по собственному желанию, в результате чего парламентарий, уличённый прокуратурой в грубом нарушении антикоррупционного законодательства, сохранял за собой все положенные отставному народному избраннику льготы и преференции. Надзорное ведомство не стало мириться с происходящим и подало иск в суд, оспаривающий решение думы об отставке по собственному желанию.