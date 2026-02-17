Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО Волгограда





В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 18 февраля выступят именитые фигуристы с ледовым шоу. Как сообщили организаторы мероприятия, на катке «Лагуна» проведет бесплатный мастер-класс для посетителей олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Максим Маринин.

Интерактивные зоны для всех посетителей откроются уже в 13:00. А в 15:00 пройдет открытая тренировка с чемпионом.

В 18:30 всех ожидает главное событие – ледовое шоу. Одиночные и парные номера покажут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Даниил Самсонов, Артём Ковалев, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Мария Голубева и Алексей Усков, Андрей Ежлов и Софья Шевченко.

Кроме того, впервые в Волгограде выступит двукратный чемпион России, победитель мирового командного чемпионата, победитель финала Кубка России Евгений Семененко.

Ранее также должен был участвовать в шоу именитый фигурист Илья Авербух. Однако позже организаторами шоу было сообщено, что по определенным обстоятельствам звезда российского фигурного катания не сможет приехать в Волгоград.

Фото: Winter Fest