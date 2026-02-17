Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО Волгограда

В Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде 18 февраля выступят именитые фигуристы с ледовым шоу. Как сообщили организаторы мероприятия, на катке «Лагуна» проведет бесплатный мастер-класс для посетителей олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и пятикратный чемпион Европы Максим Маринин.

Интерактивные зоны для всех посетителей откроются уже в 13:00. А в 15:00 пройдет открытая тренировка с чемпионом. 

В 18:30 всех ожидает главное событие – ледовое шоу. Одиночные и парные номера покажут Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Албена Денкова и Максим Ставиский, Даниил Самсонов, Артём Ковалев, Ксения Синицына, Матвей Ветлугин, Мария Голубева и Алексей Усков, Андрей Ежлов и Софья Шевченко. 

Кроме того, впервые в Волгограде выступит двукратный чемпион России, победитель мирового командного чемпионата, победитель финала Кубка России Евгений Семененко. 

Ранее также должен был участвовать в шоу именитый фигурист Илья Авербух. Однако позже организаторами шоу было сообщено, что по определенным обстоятельствам звезда российского фигурного катания не сможет приехать в Волгоград. 

Фото: Winter Fest

Лента новостей

17:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазераСмотреть фотографии
17:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
16:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жильяСмотреть фотографии
16:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкротыСмотреть фотографии
16:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБСмотреть фотографии
15:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждаютСмотреть фотографии
15:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоученияСмотреть фотографии
15:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителейСмотреть фотографии
15:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму ЦарицыСмотреть фотографии
14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»Смотреть фотографии
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена КоротковаСмотреть фотографии
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке TelegramСмотреть фотографии
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушкиСмотреть фотографии
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре городаСмотреть фотографии
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банкиСмотреть фотографии
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными аркамиСмотреть фотографии
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследованияСмотреть фотографии
11:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗОСмотреть фотографии
11:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без водыСмотреть фотографии
11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелымСмотреть фотографии
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистантСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУСмотреть фотографии
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»Смотреть фотографии
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-КамышинСмотреть фотографии
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мостуСмотреть фотографии
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учетаСмотреть фотографии
 