



В 2025 году почти на треть увеличилось количество заявлений о признании гражданина банкротом. Как сообщили в арбитражном суде Волгоградской области, по итогам прошлого года поступило 12753 таких заявлений, что на 28,4% больше, чем в отчетном периоде 2024 года (9936).

Также количество поступивших исков и заявлений в арбитражный суд за 2025 год по сравнению с 2024 годом увеличилось на 3,1% и составило 35404.

Всего было рассмотрено 31 118 дел, по 27 745 делам - приняты решения по существу. В том числе в отчетный период завершено производство по 9352 делам о несостоятельности, что на 11 % больше, чем в аналогичном периоде 2024 года.