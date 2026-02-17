



Роскомнадзор 17 февраля прокомментировал сообщения о том, что мессенджер Telegram может быть заблокирован с 1 апреля нынешнего года года. Ранее информацию об этом начали активно распространять в Сети.

Утверждалось, что блокировка будет происходить по аналогии с ранее заблокированными соцсетями Meta*, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ.

— Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу, — приводит сообщение Роскомнадзора РБК.

Напомним, ранее в России приняли решение о замедлении работы мессенджера Telegram. Уточнялось, что Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничиванию работы сервиса. Работы по замедлению сервиса начались с 10 февраля.

Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.