



В Центральном районе Волгограда закрывается гастробистро Zanzibar с африканской кухней. О закрытии яркого заведения на улице Порт-Саида объявила владелица заведения Екатерина Синюкова.

— Я долго думала, снимать это видео или нет. К сожалению, мой ресторан закрывается. Я не буду говорить о том, какие сложности сейчас испытывает общепит и как всем тяжело. Я хочу рассказать об эмоциях, которые испытываю. В этот проект была вложена вся моя душа. Мы изначально открывали проект не ради денег, а ради вкуса, ради красоты. Я переехала в Волгоград, и мне хотелось внести что-то необычное в этот город. Это было пять лет назад и казалось чем-то невероятным. Мне хотелось каждого гостя отправлять в мини-путешествие. Мы постоянно работали над вкусами, мы ошибались, но шли дальше, и это было очень непросто. И это очень тяжело, когда после такой сложной работы, после тяжелых решений ты все равно сталкиваешься с крахом. Мне очень тяжело это признавать, но я не понимаю, что делать дальше, — поделилась своими эмоциями владелица в соцсетях.





На официальных страницах заведения сообщается, что гастробистро будет радовать своих посетителей до конца февраля, а потом остановит свою работу.

Фото: Екатерина Синюкова / Instagram*; Яндекс Карты.

Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.