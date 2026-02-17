



Жители улицы Карагандинской в Советском районе Волгограде уже несколько дней живут по колено в воде. Талые воды затопили несколько домов, а три участка полностью скрылись под водой. Проблема с грунтовыми водами здесь обострилась два года назад с началом строительства дороги к Родниковой долине в овраге Купоросный. Чтобы обезопасить людей, здесь сделали новую дренажную систему, проложили коллектор для отвода воды. Дорогу построили, но людей топить не перестало.





- Всё началось в выходные. Вода стала стремительно пребывать, - вспоминает житель улицы Карагандинской Эдуард Семёнов. – В настоящее время 1800 кв.м. полностью затоплено – это три участка, а также цокольные этажи трех домов №16, №18 и №41. В двух домах - №21 и 21а – вода стоит под полом.





О случившемся жители сообщили в администрацию города, в городские и районные отделы ЖКХ, а также на номер «112», где пообещали направить информацию в профильные службы.

- На сегодняшний день реакции никакой. Я вооружился лопатой и копаю траншеи третий день, но это особо не помогает. Видео сняли, когда всё началось, а сейчас всё ещё хуже, - говорит местный житель. - Дорогу построили, а дренаж не справляется. Раньше вода утекала в овраг, но его засыпали, а мы в низине оказались и всё теперь стекает к нам. Сегодня был на приеме в администрации Советского района. Надеемся, что нам помогут.









На данный момент известно, что проживающая в затопленном доме №41 инвалид-чернобылец Елена Кондаурова уехала жить к родственникам, так как в ее доме от сырости обрушилась печка и находиться в строении стало небезопасно. Дом №16 также пустует, а в домовладении №18 живут люди.





Первый заместитель главы администрации Советского района Волгограда Максим Дмитриенко сообщил, что 17 февраля выезжал на улицу Карагандинскую, чтобы лично оценить ситуацию.

- Технически думаем, что можно сделать. Вода сейчас у дома №21 ушла, во дворе её нет, но где копать и куда отводить воду пока не совсем понятно. Там проходят коммуникации и мы можем их повредить, - пояснил Дмитриенко. - Задача главой поставлена. Будем инициировать совещание, чтобы вместе со строителями и другими специалистами её решить.





Напомним, что о подтоплении домов на улице Карагандинской ИА «Высота 102» рассказывало в марте 2025 года. Тогда сообщалось, что на данной территории в ходе исследования был выявлен высокий уровень грунтовых вод в балке Купоросной между улицей Карагандинской и улицей Богданова.

Проектную документацию было решено отредактировать с учетом обозначенных проблем. Планировалось предусмотреть мероприятия по отводу грунтовых вод, в частности в границах Купоросной балки предусматривалась замена грунта на песок и устройство железобетонного отводного лотка закрытого типа вдоль строящейся дороги с подключением в существующую сеть ливневой канализации у проспекта Университетского.

