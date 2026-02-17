Расписание волгоградских пригородных поездов изменится 23 февраля





В связи с предстоящим празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля движение пригородных поездов в Волгоградской области будет организовано по расписанию выходного дня. В Приволжской железной дороге также предупредили, на этот день назначен дополнительный рейс городской электрички на маршруте Шпалопропитка – Волгоград-1.

Рейсы по маршрутам Волгоград-1 – Петров Вал (и обратно) будут перенесены на другие даты. Также 23 февраля будут отменены рейсы пригородного поезда сообщением Петров Вал – Ильмень (и обратно).

Волгоградцев просят заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.