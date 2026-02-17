Волгоград занял седьмое место в блинном индексе городов России





17 февраля эксперты подвели итоги всероссийского исследования, посвящённого блинам. Специалисты рассчитали блинный индекс городов России. Согласно результатам, Волгоград занял седьмое место по соотношению стоимости одного блина к доходам.

По данным 2ГИС, в Волгограде стоимость одного сладкого блина в заведении общепита составляет 150 рублей. Это один из самых низких показателей в России. Дешевле полакомиться традиционным русским угощением можно лишь в Красноярске, где его стоимость составляет всего 144 рубля, и в Казани, где один блин обойдётся всего в 140 рублей.

Отметим, несмотря на доступность, из-за несколько более скромного уровня доходов, Волгоград ощутимо уступает другим городам в количестве блинов, которые местные жители могут себе позволить на среднестатистическую зарплату. По данным специалистов, волгоградцам по карману будет лишь 447 блинов. Обогнали город на Волге в рейтинге Воронеж, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Казань и Краснодар.

Фото: сгенерировано ИИ Kandinsky