- Мы учились на втором курсе филфака ВолГУ, на отделении журналистики. И нас отправили к Владимиру Марковичу на практику, в «Вечерний Волгоград». Студенты были в восторге от него. У него был вид профессора, очки, строгий, казалось, взгляд, но, когда он начинал говорить о театре, он становился таким искренним, таким темпераментным, что стирались все границы в возрасте. Мы ходили с ним на спектакли, а потом писали рецензии. Помню, мы страшно боялись что-то неправильно написать, потому что никто, конечно, не считал себя специалистом в театральной критике. Но он нас учил не следовать штампам, а слушать свои эмоции, доверять своим впечатлениям. После одного спектакля в газете «Вечерний Волгоград» появилась сборка наших, студенческих рецензий. За свою заметку я получила почти 3 рубля гонорара. Это был мой первый заработок в большой прессе, но главное, конечно, было то, что под несколькими строчками стояла моя фамилия! Я еще долго хвасталась перед родными и друзьями этой газетной вырезкой, пока она не стерлась, - делится Наталья.