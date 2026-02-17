Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистант

С 1 марта волгоградские автошколы смогут перейти на дистант. Однако, по словам экспертов, новый формат общения с курсантами имеет четко оговоренные рамки и не означает полного отказа от занятий в кабинетах.

Новые программы обучения в автошколах утвердило Минпросвещения. Изменения, вступающие в силу с 1 марта, предполагают увеличение практической подготовки – будущие водители станут чаще выезжать на городские магистрали. Курсанты, желающие управлять автобусами и грузовиками, смогут обучаться прямо в автопарках и транспортных комбинатах. Самым обсуждаемым стало решение о возможности проведения части теоретических занятий в дистанционном формате. Для этого сотрудникам автошкол необходимо иметь специальные программы, учитывающие успеваемость учеников и отслеживающие их прогулы.

Многие специалисты сходятся во мнении, что пока требования к дистанционному обучению будущих автомобилистов написаны достаточно расплывчато. И все-таки в нормативных документах говорится однозначно: полностью заменить классические занятия за партами на онлайн-формат автошколам не удастся.

- К сожалению, даже люди из профессионального сообщества не вполне корректно понимают понятие дистанта, - комментирует главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин. – В программе существует как «чистая» теория, так и практические занятия, основанные на теоретической базе. То есть после лекции курсанты пробуют в классе, как это работает на деле. Так вот подобные занятия ни при каких условиях уйти в дистант не могут. Это принципиальная вещь!


При этом утвержденные Минпросвещения новшества вовсе не обязательно внедрять в жизнь всех автошкол, подчеркивает Александр Лыткин.

- Дистант действительно не обязателен для всех. В примерных программах написано, что «допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части теоретических занятий образовательной программы». Кроме того, для реализации дистанта автошколам необходимо выполнить большой объем новых требований по подготовке учебно-материальной базы.  

Осенью прошлого года в России вновь заговорили о повышении цен в автошколах. По данным Росстата, менее чем за год стоимость услуг поднялась на 20,7%. В ответ на возникающие вопросы эксперты заявили, что ни одна из существующих ныне автошкол не может существовать вне современных экономических реалий.

- Вы прекрасно понимаете, что автошколы не могут находиться вне рыночных экономических реалий. Материально-техническая база в последнее время подорожала в разы. За деньги, которых раньше хватило бы на немецкий или японский премиум-класс, сегодня выбирают куда более скромные модели, - рассуждал Александр Лыткин. – Дорожает и топливо. Мы проводили исследование по рынку в целом и выяснили, что еще десять лет назад обучение на категорию В должно было стоить от 45 до 50 тысяч в зависимости от региона – по тем деньгам и тем ценам. Но предприниматели проходили по краю и старались сохранять прежние расценки. Сейчас же, как правило, цены застыли на отметке в 50 тысяч рублей. Так что заявления о резком подорожании лично мне кажутся обычным нагнетанием. Никакого коллапса не произошло! Система не обрушилась, а адаптировалась под новые реалии.

Фото из архива V102.ru

11:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в Волгограде
11:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»
10:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена Короткова
10:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке Telegram
10:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушки
10:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре города
09:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
09:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными арками
08:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследования
08:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗО
08:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без воды
08:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелым
08:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистант
08:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУ
07:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под Волгоградом
07:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»
07:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-Камышин
07:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде
07:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мосту
07:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учета
07:06
В Волгограде нашли сметану с «темным» прошлым
06:47
В Урюпинске 38 домов остались без отопления
06:33
На Волгоградскую область обрушилась сильнейшая за месяц магнитная буря
06:28
«Концессии» улучшили циркуляцию ГВС в домах Волгограда
05:55
3-часовой режим угрозы БПЛА снят в Волгоградской области 17 февраля
05:24
Ночных атак БПЛА избежала Волгоградская область
05:22
В Волжском собрали рабочую группу для обсуждения платных парковок
05:09
Волгоградцам вернули 43 млн рублей за некачественные товары
04:38
В Волгограде рассмотрят иск Генпрокуратуры об изъятии активов нижегородского судьи
04:16
«От резкой тишины стало больно»: педагог из Волгоградской области создала уютный блог. Зачем он ей?
 