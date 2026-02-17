



С 1 марта волгоградские автошколы смогут перейти на дистант. Однако, по словам экспертов, новый формат общения с курсантами имеет четко оговоренные рамки и не означает полного отказа от занятий в кабинетах.

Новые программы обучения в автошколах утвердило Минпросвещения. Изменения, вступающие в силу с 1 марта, предполагают увеличение практической подготовки – будущие водители станут чаще выезжать на городские магистрали. Курсанты, желающие управлять автобусами и грузовиками, смогут обучаться прямо в автопарках и транспортных комбинатах. Самым обсуждаемым стало решение о возможности проведения части теоретических занятий в дистанционном формате. Для этого сотрудникам автошкол необходимо иметь специальные программы, учитывающие успеваемость учеников и отслеживающие их прогулы.

Многие специалисты сходятся во мнении, что пока требования к дистанционному обучению будущих автомобилистов написаны достаточно расплывчато. И все-таки в нормативных документах говорится однозначно: полностью заменить классические занятия за партами на онлайн-формат автошколам не удастся.

- К сожалению, даже люди из профессионального сообщества не вполне корректно понимают понятие дистанта, - комментирует главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей транспортных средств Александр Лыткин. – В программе существует как «чистая» теория, так и практические занятия, основанные на теоретической базе. То есть после лекции курсанты пробуют в классе, как это работает на деле. Так вот подобные занятия ни при каких условиях уйти в дистант не могут. Это принципиальная вещь!





При этом утвержденные Минпросвещения новшества вовсе не обязательно внедрять в жизнь всех автошкол, подчеркивает Александр Лыткин.

- Дистант действительно не обязателен для всех. В примерных программах написано, что «допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части теоретических занятий образовательной программы». Кроме того, для реализации дистанта автошколам необходимо выполнить большой объем новых требований по подготовке учебно-материальной базы.

Осенью прошлого года в России вновь заговорили о повышении цен в автошколах. По данным Росстата, менее чем за год стоимость услуг поднялась на 20,7%. В ответ на возникающие вопросы эксперты заявили, что ни одна из существующих ныне автошкол не может существовать вне современных экономических реалий.

- Вы прекрасно понимаете, что автошколы не могут находиться вне рыночных экономических реалий. Материально-техническая база в последнее время подорожала в разы. За деньги, которых раньше хватило бы на немецкий или японский премиум-класс, сегодня выбирают куда более скромные модели, - рассуждал Александр Лыткин. – Дорожает и топливо. Мы проводили исследование по рынку в целом и выяснили, что еще десять лет назад обучение на категорию В должно было стоить от 45 до 50 тысяч в зависимости от региона – по тем деньгам и тем ценам. Но предприниматели проходили по краю и старались сохранять прежние расценки. Сейчас же, как правило, цены застыли на отметке в 50 тысяч рублей. Так что заявления о резком подорожании лично мне кажутся обычным нагнетанием. Никакого коллапса не произошло! Система не обрушилась, а адаптировалась под новые реалии.

