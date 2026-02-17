В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУ

17 февраля в реанимации остается 18-летний житель Красноармейского района Волгограда, который пострадал от террористической атаки ВСУ в ночь на 13 февраля.

- Женщина и ребенок по улучшению состояния переведены из реанимации в отделение хирургии. Пострадавший юноша продолжает лечение в условиях реанимации. Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, - сообщили 17 февраля в облздраве.

Напомним, что в ходе атаки по жилым домам пострадал 12-летний мальчик в Среднеахтубинском районе, 18-летний подросток и женщина из Красноармейского района Волгограда. У всех пострадавших извлекли осколки. Все трое находились в реанимации в стабильном состоянии.





