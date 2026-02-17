262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителей

Волгоградскими полицейскими в 2025 году конфисковано 262 транспортных средства у нетрезвых рецидивистов – водителей, которые повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным ГУ МВД по Волгоградской области, практически ежедневно в прошлом году выявлялись водители, управлявшие транспортными средствами после лишения их водительских прав за пьяную езду. В таких случаях они становились фигурантами уголовного дела, а их автомобили конфисковывались.