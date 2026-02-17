



В Волгограде мэрия упростит борьбу с нелегальной рекламой на улицах города. Департамент муниципального имущества разработал проект документа, облегчающий процесс уведомления собственника рекламной конструкции о предстоящем демонтаже.





Ранее власти были обязаны вручить частному или юридическому лицу уведомление, однако после вступлении в силу новых правил достаточно будет заранее опубликовать объявление на сайте администрации. Кроме того, закрепляется и право чиновников демонтировать бесхозные рекламные сооружения. Также больше не нужно будет организовывать торги для каждого нелегального билборда, рекламной арки или другой конструкции, а достаточно будет заключить прямые договора с организацией, имеющей соответствующие компетенции.

Отметим, по информации разработчиков документа, поправки позволят облегчить борьбу с незаконной рекламой. В настоящее время проект постановления проходит финальные согласования.

Фото из архива ИА «Высота 102»