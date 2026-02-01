В Волгограде 1 февраля закроют участок Нулевой





Сегодня, 1 февраля, в Волгограде закроют для движения транспорта участок Нулевой продольной, ограниченный улицами Маршала Крылова и Комсомольской. Запрет будет действовать с 7-00 ч. до 14.00 ч. в связи с проведением 79-ого легкоатлетического пробега, посвященного 83-й годовщине Победы в Сталинградской битве.

Напомним, как сообщало V102.RU, маршрут пробега пройдет по Набережной им. 62-й Армии от пересечения с ул. Комсомольской до стадиона «Волгоград Арена». Мероприятие начнется в 10.00 с возложения цветов к памятному знаку Героям Волжской Военной Флотилии. На дистанцию в 1 км спортсмены выйдут в 10.30.

Между тем, сегодня, 1 февраля, в Волгограде идет сильный ливень. Об отмене мероприятия не сообщалось.



