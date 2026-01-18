Камера записала эпичное столкновение BMW с Honda на пустой дороге в Волгограде





Крупное ДТП с участием двух дорогих иномарок произошло рано утром 18 января в Центральном районе Волгограда. Один человек пострадал. Происшествие записала уличная камера видеонаблюдения.

По данным ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в 04:31 мск напротив дома №45А по проспекту Ленина.

На записи видно, как иномарку, которая пошла на поворот, протаранило на скорости другое авто. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.





Известно, что пострадал водитель Honda.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!