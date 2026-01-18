Силы ПВО сбили ночью 4 БПЛА над Волгоградской областью

В Волгоградской области расчеты ПВО уничтожили минувшей ночью 4 украинских БПЛА самолетного типа. По данным Минобороны РФ, дроны были сбиты в период с 23:00 мск 17 января до 07:00 мск 18 января.

Всего над регионами России за это время было перехвачено и уничтожено 63 БПЛА. Из них 23 – в Белгородской области, 13 – в Брянской области, по 6 БПЛА сбито над Ростовской областью и республикой Северная Осетия-Алания.

По 4 беспилотника уничтожены в Волгоградской и Астраханской областях, 2 – в Курской области и по одному – в Воронежской и Рязанской областях, Ставропольском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря.

В Волгоградской области, напомним, поздно вечером 17 января была объявлена беспилотная опасность и закрыт аэропорт.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!