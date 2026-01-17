Расследования

Бастрыкин услышал измученных гулом снежных пушек волгоградцев

Расследования 17.01.2026 21:08
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после обращения жителей поселка Волгограда, пожаловавшихся  на шум от снегогенерирующих установок, сообщили в СУ СК по Волгоградской области. Жители Горной Поляны в видеообращении рассказали о проблемах, которые испытывают из-за снежных пушек, работающих в горнолыжном центре, расположенном около жилых домов. Люди заявили о нарушении режима тишины, при этом многочисленные обращения жителей в различные инстанции результатов не принесли. Хотя снежная трасса появилась в природоохранной зоне и, возможно, без получения разрешительных документов.

Напомним, ИА «Высота 102» публиковало обращение волгоградцев к главе СК РФ, которое они записали на звуковом фоне измучившего их шума. Жители рассказали, что из-за этого их  дети плохо спят по ночам. Тогда как на горнолыжных курортах, подчеркивали люди, подобные установки работают тихо. Волгоградцы настаивают, чтобы замеры воздуха Роспотребнадзор брал во время работы оборудования и в ночное время. И выразили сомнение, что у владельцев объекта есть разрешение на эксплуатацию объекта.

Также люди сообщили Александру Бастрыкину, что на платном спуске уже были случаи травмирования катающихся.


