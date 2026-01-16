



Жители поселка Горная поляна в Советском районе Волгограда обратились за защитой своих прав к председателю Следственного комитета России. В видеообращении, которое люди записали на народном сходе, они просят Александра Бастрыкина спасти их от круглосуточного гула снежных пушек, который идет с территории построенной по соседству с поселком платной снежной горки.

- Так как шум происходит не только днем, но и ночью, то дети очень плохо спят. Наш поселок – это не 20-30 домов. Нас здесь 300 домов и, соответственно, живут не по одной семье. В каждом доме живут по две-три семьи. Нас большое количество людей, которые страдают от этого шума, - говорит в своем выступлении одна из местных жительниц. - Мы были на горнолыжных курортах и снегогенераторы, которые работают там, не производят такой шум. Мы хотим настоятельно, чтобы приехал Роспотребнадзор и произвел замеры, но не тогда, когда здесь тихо, а когда здесь работают две пушки и ночью.

Сами жители записали свое выступление на видео в темное время суток, когда гул от работающих снежных пушек слышен особенно хорошо.

По словам людей, они уже обращались с жалобой на шумную горку в полицию, Роспотребнадзор и прокуратуру, но ситуация не меняется. Гул от снегогенераторов не замолкает даже по ночам.

- Хотелось бы, чтобы был поставлен вопрос о наличии санитарно-защитной зоны, которая призвана защитить права людей, живущих вблизи этого развлекательного центра, который превращает нашу жизнь в какое-то истязание сплошное, - считает другая жительница поселка Горная поляна.

Еще один местный житель обратил внимание на то, что на платной снежной горке не только гудят снежные пушки, но и травмируются люди.

Такие случаи уже здесь были, на что уже обратил внимание глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее сообщалось, что он поручил доложить ему о результатах проверки по обращению волгоградки, сыновья которой пострадали на платной снежной горке в Кировском районе.





